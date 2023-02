Photo: journal des Transports



Hanoï (VNA) - Le gouvernement investira dans la construction de 16 nouvelles lignes ferroviaires d'une longueur totale d'environ 4.802 km d'ici 2030 et 25 lignes ferroviaires d'environ 6.354 km d'ici 2050, selon le ministère des Transports.



S'inscrivant dans la planification du réseau ferroviaire pour la période 2021-2030, vision à l'horizon 2050, ce plan vise à répondre aux besoins de développement socio-économique, d'intégration internationale et de garantie de la sécurité et de la défense.



Concernant les chemins de fer urbains, le gouvernement a demandé aux ministères et secteurs concernés de se coordonner avec Ho Chi Minh-Ville et Hanoï afin d'accélérer la mise en œuvre des projets d'investissement et de construction approuvés pour répondre à la demande de transports publics dans ces villes.