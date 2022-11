Une séance de la 4e session de l’Assemblée nationale. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Lors de la 15e journée de travail de la 4e session de l’Assemblée nationale, lundi 7 novembre, les députés ont travaillé sur plusieurs problèmes.



Lundi matin, les députés ont écouté des rapports concernant le projet de loi sur l’adjudication (modifiée). Ils ont ensuite discuté du projet de résolution sur le pilotage de mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak. Ils ont puis écouté des rapports concernant l’application de la Loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens, discuté du projet de résolution sur l'octroi à titre expérimental du droit de choisir des plaques d'immatriculation de voiture par le biais d'enchères.



Lundi après-midi, les députés ont discuté en groupes du projet de loi sur les prix (modifiée), du projet de loi sur l’adjudication (modifiée), de l’application de la Loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens.



Mardi 8 novembre, l’Assemblée nationale travaillera sur les rapports de travail du président de la Cour populaire suprême, du président du Parquet populaire suprême, la prévention et la lutte contre la criminalité et les violations de la loi, l’exécution des jugements, la prévention et la lutte contre la corruption en 2022. -VNA