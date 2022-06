Hanoï (VNA) – 152 œuvres excellentes ont été choisies pour la phase finale de la 16e édition des Prix nationaux de la presse, qui a eu lieu le 1er juin à Hanoi.

Lors de la phase finale de la 16e édition des Prix nationaux de la presse. Photo / VNA

Dans son discours d’ouverture, le rédacteur en chef du journal Nhan Dan (Le Peuple) Le Quoc Minh, également chef adjoint de la Commission de propagande et de l'éducation du CC du PCV, président de l’Association des journalistes du Vietnam, a affirmé que les Prix nationaux de la presse étaient un grand événement annuel et la plus noble distinction de la presse au Vietnam, en vue d’honorer des journalistes ayant des œuvres excellentes.

Il a loué les efforts et le courage de nombreux journalistes qui étaient présents dans les points chauds et zones touchées par l'épidémie pour écrire des œuvres très touchantes, inspirées, et diffuser de bons exemples et de bons modèles, contribuant ainsi au succès du pays dans sa lutte contre le COVID-19.

Le Quoc Minh a également appelé les membres du jury à sélectionner sérieusement et avec impartialité les meilleures œuvres.

Nguyen Duc Loi, vice-président permanent de l’Association des journalistes du Vietnam, a affirmé que pour la 5e année consécutive, les Prix nationaux de la presse ont attiré des œuvres de journalistes des 63 villes et provinces. Cette année, 152 des 1.911 œuvres candidates ont été sélectionnées pour la phase finale, couvrant tous des secteurs aussi divers que la politique, l’économie, la culture, la société, la sécurité ou la défense, ainsi que les grands événements et questions importantes du pays en 2021. –VNA