Dans le cadre de sa visite officielle en France, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu des dirigeants de plusieurs grandes entreprises et sociétés françaises et européennes.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan a travaillé avec les responsables du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et des Forêts de France.