Hanoi, 27 janvier (VNA) - Les responsables des ministères de la Sécurité publique, de la Défense et de la Cour populaire suprême ont présenté leurs interventions mercredi le 27 janvier au 13e Congrès national du Parti, mettant l'accent sur l'innovation globale, la construction d'une force de police transparente et solide et s'efforçant de construire une armée moderne d'ici 2030 et un système de justice civilisé et moderne au service du peuple.

Le général To Lam, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) au sein du ministère de la Sécurité publique. Photo : VNA

Au cours du mandat 2016-2021, la force de la police populaire a activement et régulièrement saisi et prédit bien tôt et bien rempli la fonction d’état-major pour le Parti et l'État pour définir et diriger la mise en œuvre réussie de la ligne, l’option, le point de vue ayant une une signification stratégique, fondamentale et durable sur la protection de la sécurité et de l'ordre et la constitution de la force de la police populaire. Tout cela crée un environnement pacifique et stable, pour le développement socio-économique, l’élargissement des relations extérieures, le rehaussement de la position du pays, a déclaré le général To Lam, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) au sein du ministère de la Sécurité publique.

Il s'agit de la réalisation la plus complète et la plus importante, a affirmé le ministre To Lam dans son intervention intitulée "Continuer la rénovation intégrale et la construction de la force de la police populaire transparente et forte, promouvoir le rôle central, maintenir la sécurité, assurer l'ordre et la sécurité sociaux, contribuer à l’œuvre de construction et de défense de la Patrie socialiste du Vietnam ».

Afin de mettre en œuvre avec succès la Résolution du 13e Congrès natonal du Parti sur la protection de la sécurité et de l'ordre, le ministre To Lam a affirmé que le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) au sein du ministère de la Sécurité publique et l'ensemble de la force de la police populaire continueront d'appliquer strictement la ligne et les options du Parti, notamment la Résolution du 13e Congrès national du Parti qui servira de base pour la poursuite de la rénovation complète des travaux de sécurité publique.

le général de corps d’armée Phan Van Giang, membre du Comité central du Parti, membre permanent de la Commission militaire centrale, chef de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense. Photo : VNA

Dans son intervention, le général de corps d’armée Phan Van Giang, membre du Comité central du Parti, membre permanent de la Commission militaire centrale, chef de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense a clarifié les résultats et proposé des contenus importants sur "Consolider et renforcer la posture de défense de tout le peuple, continuer à construire l'Armée populaire révolutionnaire, régulière, bien exercée et modernisée progressivement.

Au cours du mandat 2016-2021, le Comité central, le Bureau politique, le Secrétariat ont dirigé pour concrétiser et mettre en œuvre efficacement les tâches militaires et de défense conformément à la Résolution du 13e Congrès du Parti; en se concentrant sur le renforcement de la posture de défense de tout le peuple, la construction d'une armée populaire révolutionnaire, régulière, bien exercée et modernisée progressivement.

Selon le vice-ministre Phan Van Giang, l'Armée populaire du Vietnam a continué à maintenir et à valoriser le caractère et la tradition de l'Armée héroïque, la solidarité, la créativité, les efforts pour surmonter les difficultés et les défis, en accomplissant complètement les tâches, avec des empreintes notables, contribuant à défendre fermement l'indépendance et la souveraineté, à maintenir un environnement pacifique et stable pour la construction et le développement national.

Le général de corps d’armée Phan Van Giang a mis l'accent sur l’augmentation des connaissances et de la responsabilité et l'action de l'ensemble du Parti, de tout le peuple, de toute l'armée et du système politique sur la tâche de construire l'armée, de renforcer la défense nationale et de défendre la Patrie, maintenir et renforcer le leadership absolu et direct dans tous les aspects du Parti, la gestion centralisée et unifiée de l'État sur l'armée et l’œuvre de défense.

La délégation de l’Organisation du Parti de l’Armée a suggéré qu'au cours de la période 2021-2026, le Parti continuera à se concentrer sur la direction de l'armée et l’amélioration de compétence de prévention et d’état-major stratégique des forces concernées avec le Parti et l'État en matière militaire, de défense dans la nouvelle situation; la recherche pour identifier des options et des solutions globales, fondamentales et à long terme.

Il a également souligné la nécessité de promouvoir la construction d'une défense basée sur les personnes; l'association de la défense basée sur les personnes à la sécurité basée sur les personnes; la combinaison d'une défense forte - sécurité avec les affaires économiques; la réforme et l’amélioration de la formation militaire, de l’éducation et de la science; le développement d'une industrie de la défense autonome, résiliente, moderne et à double usage; ainsi que la promotion d’une diplomatie de défense pragmatique afin de protéger les intérêts du pays dès le début et de loin, et par des moyens pacifiques.

Le Parti devrait maintenir son leadership absolu et direct sur l'Armée populaire du Vietnam à tous égards; construire une armée révolutionnaire, régulière, bien exercée et modernisée progressivement; donner la priorité à la modernisation de certains services, armes et forces militaires afin de créer une solide condition préalable à la construction d'une armée moderne à partir de 2030; et construire une armée politiquement forte qui a une forte capacité de combat et qui est une force politique et de combat absolument fidèle et digne de confiance du Parti, de l'État et du peuple, a ajouté Phan Van Giang.

Dans son discours, le membre du Comité central du Parti, vice-secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et vice-président permanent de la de la Cour populaire suprême, Le Hong Quang, a souligné que la construction d'une nation forte et prospère en association avec un secteur judiciaire civilisé et moderne est une partie importante de «Doi Moi " (Renouveau).

Le membre du Comité central du Parti, vice-secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et vice-président permanent de la de la Cour populaire suprême, Le Hong Quang. Photo : VNA

Comme l'intensification de la réforme judiciaire est une tendance inexorable dans la construction d'un État de droit, le Comité chargé des affaire du Parti de la Cour populaire suprême a proposé plusieurs points de vue et des tâches de réforme pour la période à venir, affirmant que le secteur judiciaire est persistant dans le principe selon lequel le Parti a un leadership global, uni et direct sur les agences judiciaires; que la réforme judiciaire vise le développement national; que la réforme judiciaire est un moteur essentiel pour promouvoir la qualité et l'efficacité des activités judiciaires et la lutte contre la corruption dirigée par le Parti; et que le secteur judiciaire travaille au service du peuple.

Les propositions comprennent le perfectionnement des règlements; le maintien de la démocratie; la protection des droits et des intérêts légitimes des personnes par l’achèvement de l’institution d’évaluation des personnes; le perfectionnement du mécanisme de suivi des activités judiciaires des organes élues par le peuple et du peuple; l’utilisation du développement informatique pour construire des tribunaux intelligents et électroniques; et en mettant l'accent sur la position et le rôle des agences exerçant le pouvoir judiciaire dans le système politique. - VNA