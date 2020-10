Des services compétents s’efforcent à rechercher des victimes dans les affaissements de terrain à Nam Tra My. Photo : VNA

Quang Nam (VNA) - Vers le matin du 29 octobre, 11 corps ont été retrouvés et 42 autres portés disparus lors des affaissements de terrain survenus dans la soirée de la veille dans la commune de Trà Leng et celle de Trà Vân, au district de Nam Trà My, dans la province de Quang Nam (Centre).



Immédiatement après cette catastrophe, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a envoyé une dépêche officielle au Comité national de résilience aux catastrophes naturelles, aux incidents, de recherche et de sauvetage, au ministre de la Défense et à d’autres services concernés pour déployer avec urgence la recherche et le sauvetage des sinistrés.



Le typhon Molave, typhon No9 au Vietnam cette année, a provoqué de fortes pluies, des vents violents et de lourds dégâts dans des provinces du Centre et des Hauts Plateaux du Centre.



Selon le Comité de pilotage de réponse au typhon No9, vers 20h du 28 octobre, celui-ci a aussi causé de pertes en vie humaine et en biens. Selon les statistiques provisoires, deux morts ont été signalés dans les provinces de Gia Lai et Dak Lak. Des centaines de familles dans la province de Kon Tum ont été isolés à cause des inondations. Des centaines de communes du Centre n’ont pas d’électricité.



Rien qu’à la province de Quang Nam, la perte en biens est estimée à plus de 1.000 milliards de dongs.



Concernant deux bateaux de pêche de Binh Dinh en détresse en raison du typhon No9, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a demandé au ministre de Défense d’envoyer deux navires de la Marine et deux autres de la Surveillance des ressources halieutiques pour accélérer la recherche et le sauvetage.



Après le passage du typhon Molave, la force policière et le secteur du transport doivent coordonner étroitement pour régulariser le trafic. Les provinces doivent accélérer la recherche et le sauvetage des sinistrés et aider les habitants locaux à stabiliser rapidement leur vie. -VNA