La Banque d’Etat du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans son Plan de transition numérique 2022 récemment publié, la Banque d’Etat du Vietnam vise à développer l’e-gouvernement, à fournir 100% de ses services publics en ligne de niveaux 3 et 4 sur le Portail national des services publics.

Elle s'efforcera de faire en sorte que 100% des dossiers et formalités administratives soient traités en ligne, et que le taux de numérisation des dossiers et des résultats de règlement des procédures administratives atteigne 100%, etc.

Concernant le développement de l'économie et de la société numériques, de 65 à 70% des personnes âgées de plus de 15 ans auront des comptes de transaction de la banque ou d'autres organisations légales.

Quant au développement de l'e-gouvernement, la Banque d’Etat du Vietnam accélérera l'utilisation des services publics en ligne de haut niveau, fournira 100% de ses services publics en ligne aux niveaux 3 et 4 répondant aux demandes du Portail national des services publics.

En outre, elle se coordonnera avec les ministères de l'Information et des Communications, de l'Éducation et de la Formation, de la Santé et d'autres ministères, secteurs et localités pour promouvoir le paiement numérique et le paiement sans numéraire. -VNA