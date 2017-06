Le ministre vietnamien des Transports et Communications, Truong Quang Nghia (droite), et le ministre singapourien de la Coordination des infrastructures et des Transports, Khaw Boon Wan. Photo: Baogiaothong.

Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien des Transports et Communications, Truong Quang Nghia, a reçu le 28 juin, à Hanoï, le ministre singapourien de la Coordination des infrastructures et des Transports, également président du Parti d’action populaire de Singapour, Khaw Boon Wan, et l’ambassadrice de Singapour au Vietnam, Catherine Wong, dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays dans les transports et communications.

Le ministre vietnamien Truong Quang Nghia a pris en haute considération la visite du président du Parti d’action populaire de Singapour, la considérant comme une contribution appréciable au développement de la coopération bilatérale entre les Partis, et à l’épanouissement de la coordination entre les deux pays dans l’économie, le commerce l’investissement et le transport.

Pour sa part, le ministre singapourien de la Coordination des infrastructures et des Transports, Khaw Boon Wan, a mis en exergue l’importance du développement des infrastructures à l’égard de la prospérité d’un pays. À travers la Conférence des ministres du Transport et des Communications de l'ASEAN tenue aux Philippines en 2016, les pays membres se sont mis d'accord pour élaborer une stratégie à long terme dans ce domaine.

En ce qui concerne la coopération entre le Vietnam et Singapour, le président du Parti d'action populaire de Singapour a mis l’accent sur la nécessité de renforcer la coordination bilatérale dans l’aviation afin de s'orienter vers des accords «ciel ouvert» au sein de​ la région. ​La coopération en matière de gestion du trafic aérien et de formation des ressources humaines intéresse aussi les deux pays.

À cette occasion, le ministre vietnamien a réaffirmé l’assistance du Vietnam ​au rôle de Singapour au sein de l’Organisation de l’Aviation civile internationale (ICAO) et de l’Organisation maritime internationale (IMO), avant de souhaiter que les contributions singapouriennes à ces institutions permettent de créer de bonnes conditions pour le développement de l’aviation et de la navigation du Vietnam. -NDEL/VNA