Hanoi (VNA) - «Coopération dans le développement des villes intelligentes entre le Vietnam et les États-Unis», tel était le thème d’une conférence tenue les 21 et 22 juin, à Hanoi, par le ​ministère de l’Information et de la Communication, en collaboration avec l’ambassade américaine au Vietnam et l'Agence américaine du Commerce et du Développement (USTDA).

Enoh T. Ebong, directrice par intérim de l’USTDA, s’exprime lors de la conférence. Photo: mic.gov.vn.

Cet événement avait pour objet de donner ​un aperçu sur l’itinéraire et les objectifs de l’application des technologies de l’information dans la construction de l'e-gouvernement, pour s’orienter vers les villes intelligentes.

Selon le président du Comité municipal populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung, pour le développement durable et vers la construction d’une ville intelligente, Hanoi ​compte appliquer les sciences et les technologies, notamment les technologies de l’information, dans ​ses secteurs importants.

Ces derniers temps, Hanoi a mis en place un portail électronique fournissant des services dans les secteurs judiciaire, éducatif, de ressources naturelles et de l’environnement, de construction, d’information et de communication dans 30 arrondissements et districts, ainsi que dans 584 communes et quartiers de la ville, a-t-il fait savoir.

Dans les temps à venir, la ville terminera au moins 55% des services publics en ligne au niveau 3. Le guichet unique électronique connectant les services publics devrait s’achever également.

S’exprimant lors de la conférence, l’ambassadeur américain au Vietnam, Ted Osius, a souligné l’importance de la construction d’une ville intelligente en raison de l’urbanisation rapide des pays, notamment ​en Asie du Sud-Est et​ en Afrique. Le processus d’urbanisation crée de nombreux défis pour les gestionnaires, ​aussi est-il nécessaire de construire des villes intelligentes, a-t-il expliqué.

La partie américaine est prête à assister et à partager ses expériences dans la construction de villes intelligentes au Vietnam, à Hanoi en particulier. -NDEL/VNA