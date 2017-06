Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Hoàng Van Thang, et le directeur général du GCF, Howard Bamse. Photo: VNA.

Hanoi (VNA) - Le vice-ministre vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, Hoàng Van Thang, a reçu le 26 juin Howard Bamsey, directeur général du Fonds vert pour le climat (Green Climate Fund, GCF), et lui a remis l’insigne «Pour l’œuvre de l’agriculture et du développement rural».Le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural entend ​approfondir davantage sa coopération avec le GCF en matière de gestion des risques de catastrophe, a souligné Hoàng Van Thang.Il a apprécié le crédit de 30 millions de dollars qu’a a​ccordé le GCF au Vietnam pour aider les communautés vulnérables dans les deux provinces de Thanh Hoa (Centre) et de Cà Mau (Sud) à résister aux effets des catastrophes naturelles.Howard Bamsey a affirmé : «J’espère que le Vietnam mettra en place davantage de projet de résilience aux changements climatiques dans l’agriculture». -NDEL/VNA