Renforcement de la mobilisation des aides non gouvernementales étrangères

Hanoi (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam, en collaboration avec le Comité de travail sur les organisations non gouvernementales étrangères (ONG), a organisé lundi à Hanoi une conférence destinée à faire le bilan des activités en 2016 et à définir les tâches pour 2017.

Selon le vice-ministre permanent des Affaires étrangères et président du Comité de travail sur les ONG, Bui Thanh Son, le Vietnam s'intègre plus profondément à l'économie mondiale et rencontre également de nombreux défis dans sa restructuration économique et la transformation de son modèle de croissance.

L'évolution environnementale complexe, notamment dans les provinces du Centre, la sécheresse et la salinisation dans le delta du Mékong ont eu des répercussions sur le développement socioéconomique et l​a mobilisation des aides non gouvernementales étrangères en 2016. Cependant, les activités des ONG ont contribué à la lutte contre la pauvreté et au développement durable du pays.

Le vice-président et secrétaire général chargé de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam Dôn Tuân Phong a proposé au Comité de travail sur les ONG de renforcer la vérification et la supervision de la gestion et de l'utilisation des aides non gouvernementales étrangères, et d'assurer la transparence des activités financières.

En 2016, les ONG ​ont déployé plus de 2.000 projets au Vietnam, avec un montant d'aides financières estimé ​à 300 millions de dollars. -VNA

