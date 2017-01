Présentation de l’Année de l’APEC 2017 aux Etats-Unis

Des délégués participants à la rencontre le 18 janvier à Washington D.C. Photo: VNA



Washington (VNA) – L’ambassade du Vietnam aux Etats-Unis, en collaboration avec la Coalition des entreprises américaines de l'APEC et le Centre national pour l'APEC des Etats-Unis (NCAPEC), a organisé le 18 janvier à Washington D.C. une rencontre afin de présenter l’Année de l’APEC 2017 au Vietnam.

Cet évènement a vu la participation du président du NCAPEC Monica Hardy Whaley, du sous-secrétaire adjoint et ambassadeur pour l'APEC Matthew J. Mathews, du représentant adjoint des Etats-Unis au commerce pour le Japon, la République de Corée et l'APEC Michael L. Beeman, de Vu Tien Loc, représentant du secrétariat national de l’APEC 2017, et du président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) Vu Tien Loc.

Le président du NCAPEC et des responsables du Département d'Etat et du Bureau du représentant américain au commerce ont exprimé leur soutien du thème et ​des orientations prioritaires définies par le Vietnam, avant de ​déclarer collaborer étroitement avec ​ce dernier dans l’organisation de l’APEC 2017.

A cette occasion, Vu Tien Loc a appelé les entreprises américaines à participer au sommet des entreprises de l'APEC 2017.

L’ambassadeur ​vietnamien Pham Quang Vinh a présenté un panorama de l’Année de l’APEC 2017 au Vietnam.​

Le Vietnam souhaite coopérer avec ses partenaires pour créer un fort ​essor du développement de la région Asie-Pacifique par l'intermédiaire de quatre orientations prioritaires que sont d'intensifier une croissance durable, créative et inclusive, la connexion et l'intégration profonde au sein de la région, d'améliorer la compétitivité et l'innovation des micro-entreprises et des ​PME, de garantir la sécurité alimentaire mondiale, ainsi que d'accélérer le développement d'une agriculture durable, a-t-il dit.

Pham Quang Vinh a également présenté les activités principales de l’Année de l’APEC 2017, notamment la Semaine de l’APEC 2017 à Da Nang, le Dialogue entre les dirigeants et entreprises de l’APEC, et le Sommet des entreprises de l'APEC 2017.

Devant les opportunités et les défis d’aujourd'hui, l’APEC doit faire valoir son rôle dans la promotion du commerce et de la croissance économique mondiale, a-t-il ajouté. -VNA