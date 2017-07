Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (2e à gauche) et son épouse à l'aéroport de Francfort. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les dirigeants de l'Allemagne et des Pays-Bas ont affirmé que le Vietnam était un partenaire très important, tout en saluant son rôle en tant qu'économie en développement dynamique au sein de l'ASEAN, a estimé le vice-ministre permanent des AE Bui Thanh Son lors d'une interview accordée à la presse sur les résultats des visites officielles de travail du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en Allemagne et aux Pays-Bas, et sa participation au Sommet du G20 à Hambourg du 5 au 11 juillet.

Il s'agissait de la première visite de M. Phuc en Europe de l'Ouest en tant que Premier ministre vietnamien. Il était accompagné d'une centaine d'entreprises vietnamiennes. Le Premier ministre vietnamien a eu des entretiens et des rencontres avec les hauts dirigeants allemands et néerlandais. Il a participé au Forum d'affaires, reçu des dirigeants de grandes entreprises européennes et visité certains établissements économiques, éducationnels et de recherche de l'Allemagne et des Pays-Bas.

Lors des rencontres, les deux parties ont convenu d'approfondir les relations de coopération dans le commerce, l'investissement et d'autres secteurs.

En Allemagne, Nguyen Xuan Phuc a rencontré les gouverneurs et maires de quatre Länder que sont Berlin, Hesse, Rhénanie-Palatinat et Hambourg. Les deux parties ont souhaité renforcer la coopération dans les ports maritimes, la logistique, l'éducation et la formation, la résilience aux changements climatiques, le développement vert.

Aux Pays-Bas, le dirigeant vietnamien s'est rendu dans des universités et instituts de recherche, dont l'Université et le Centre d'étude Wageningen et l'Institut RIKILT, établissement de premier ​rang mondial dans l'agriculture. Il a demandé un soutien dans le développement de l'agriculture high-tech et la formation du personnel.

Il a visité la ville portuaire de Rotterdam, souhaitant une coopération bilatérale dans les ports maritimes et services de logistique. Il a étudié des expériences néerlandaises dans la construction d​'ouvrages hydrauliques, l'élaboration de la planification des régions deltaïques pour faire face à la montée des eaux et aux changements climatiques.

Les Pays-Bas ont convenu de mettre en oeuvre l'Accord de partenariat stratégique sur la résilience aux changements climatiques et la gestion des ressources en eau, signé entre les deux pays en 2010 et le partenariat stratégique sur l'agriculture durable et la sécurité alimentaire, signé en 2014. Le pays soutiendra le Vietnam dans la lutte contre l'érosion, la salinisation, dans le développement de l'agriculture high-tech et durable.

Avec le souhait de stimuler la coopération entre les entreprises des deux pays, de nombreux forums, rencontres, tables-rondes ont été organisés lors de cette visite, attirant 600 entreprises allemandes et 400 entreprises néerlandaises. En Allemagne, 36 accords d'une valeur totale de 4 milliards d'euros ont été signés dans l'aviation, la formation d​e personnel, la santé, l'agriculture, l'agroalimentaire... Aux Pays-Bas, des documents et accords de coopération dans les infrastructures, l'adaptation aux catastrophes naturelles, la navigation, la transformation des aliments pour animaux... ont été conclus.

Nguyen Xuan Phuc et des dirigeants de ministères et secteurs l'accompagnant ont rencontré ceux de groupes financiers, d'entreprises de premier plan en Europe comme Siemens, BMW, l'aéroport de Munique, la banque BPCE International et Deutsch Bank, Bayer Helthcare Pharma, Vamed...

Le Premier ministre a discuté avec des dirigeants allemands de la formation d'étudiants vietnamiens pour le secteur de la mécanique et d'aide-soignants, avec les Néerlandais de la coopération dans l'agriculture high-tech, le tourisme maritime, la logistique... En outre, le dirigeant vietnamien et ​ses homologues allemands et néerlandais ont ​évalué la coopération dans la sécurité, la défense et la culture.

En conclusion, Bui Thanh Son a constaté que cette visite avait contribué à approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne et le partenariat stratégique dans la résilience aux changements climatiques, la gestion des ressources en eau et l'agriculture durable Vietnam-Pays-Bas.

Bui Thanh Son ​a jugé la participation du Vietnam au Sommet du G20​ comme très active. Le Vietnam a partagé son point de vue dans la plupart des réunions du G20 concernant la diplomatie, la finance et la banque, l'agriculture, l'emploi, les femmes, le commerce...

Dans son allocution présentée lors des réunions, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a partagé des expériences du Vietnam dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 du développement durable et son Plan de résilience aux changements climatiques. Il a cité les priorités du Vietnam durant l'Année de l'APEC 2017, dont l'accélération de la libéralisation du commerce et de l'investissement en Asie-Pacifique comme dans le monde, la création de davantage d'emplois, le développement durable...

Il a demandé au G20 d'élaborer un cadre global sur l'accélération de la libéralisation du commerce, le transfert de technologies et des produits et services numériques et d'examiner la création d​'un Forum global sur les start-up.

Le Vietnam a donné des suggestions pour ​la Déclaration commune du Sommet du G20 avec l'accent mis sur le renforcement de la coopération internationale et de la coordination d'actions pour régler les questions de l'économie mondiale, le développement durable, l'utilisation efficace des ressources en eau, le développement des ressources humaines pour répondre à la 4e révolution industrielle.

Le Sommet du G20 a attaché une grande importance au renforcement de la coopération dans le commerce et l'investissement. Ce sont aussi des priorités du Vietnam durant l'Année de l'APEC 2017, a conclu Bui Thanh Son. -VNA

