Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc termine sa visite de travail en Allemagne et aux Pays-Bas

Hanoï, 12 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, accompagné de son épouse et ​d'une délégation de haut ​niveau du Vietnam, est arrivé ce mercredi matin à Hanoï au terme de ​​sa visite de travail en Allemagne et de sa participation au sommet du G20 à Hambourg sur invitation de la chancelière allemande Angela Merkel, et aux Pays-Bas sur invitation de son homologue néerlandais Mark Rutte.

En Allemagne du 5 au 8 juillet, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a participé à une série d’activités importantes.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et la chancelière allemande Angela Merkel. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a eu un entretien avec la chancelière allemande Angela Merkel, une entrevue avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier, a rencontré la présidente du Conseil fédéral allemand et ministre-présidente du Land de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer.

[Entretien Nguyen Xuan Phuc – Angela Merkel]

La Chancelière Angela Merkel a affirmé que l’invitation par l’Allemagne au Vietnam à participer au Sommet du G20 témoigne de la prise en considération de son rôle et de sa position sur la scène internationale, avant de se déclarer convaincue que cette visite contribuera à promouvoir le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne dans plusieurs domaines.

Les deux dirigeants ont estimé que les deux pays disposaient de plusieurs potentiels de coopération et qu’ils doivent créer des opportunités pour la communauté d’entreprises des deux pays de se rencontrer sur les forums d’affaires ou les forums économiques mondiaux. Ils se sont d'ailleurs déclarés satisfaits des résultats du Forum d’affaires Vietnam-Allemagne, avec la signature de 36 accords d’une valeur de plus de 4 milliard de dollars.

Le Premier ministre ​vietnamien a eu des rencontres avec d’autres officiels allemands, des dialogues avec les entreprises et investisseurs importants de ce pays, et visite une usine de Siemens.

Au sommet du G20, invité en tant qu’orateur principal aux débats sur le développement durable, les changements climatiques et l’énergie, Nguyên Xuân Phuc a émis un message fort sur l’importance de la coopération dans l’adaptation aux changements climatiques.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc au sommet G20. Photo : VNA

En tant que pays hôte du Sommet de l’APEC 2017, le Vietnam va promouvoir des sujets prioritaires dans l’agenda de ce sommet que sont le développement durable, ​la résilience aux changements climatiques et l’​efficience énergétique.

En marge du sommet du G20, le Premier ministre a eu des rencontres bilatérales avec des dirigeants de ce sommet tels que les présidents chinois, américain, turc, sénégalais, sud-coréen, le Premier ministre singapourien, les présidents de la Commission européenne, du Conseil de l’Europe, le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé…

Ensuite, lors de sa visite de travail aux Pays-Bas du 8 au 11 novembre, le chef du gouvernement s’est entretenu avec son homologue néerlandais Mark Rutte, et a assisté à la cérémonie de signature de documents de coopération bilatérale.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et son homologue néerlandais Mark Rutte. Photo: VNA

Lors de l’entretien, Nguyen Xuan Phuc et Mark Rutte ont évalué les relations entre les deux pays ces derniers temps, notamment la coopération bilatérale dans cinq domaines prioritaires que sont la résilience aux changements climatiques et la gestion de l’eau, l’agriculture, le pétrole, le port maritime, les services logistiques, notamment la mise en œuvre de l’Accord de partenariat stratégique sur la réponse aux changements et la gestion de l’eau (signé en 2010) et de celui de partenariat stratégique sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire (signé en 2014).

[Le Vietnam et les Pays-Bas publient une déclaration commune]

Ils ont convenu que les Pays-Bas continueront d’aider le Vietnam à mettre à jour le plan du delta du Mékong, restructurer et édifier la connectivité régionale, accéder aux sources financières appropriées, élaborer l’aménagement régional en réponse aux changements climatiques, renforcer la coopération entre Rotterdam et Ho Chi Minh-Ville, avant d’approuver la promotion de la coopération dans l’agriculture ​high-tech et durable, la sécurité sanitaire des aliments, l’élévation de la valeur de la viande, la recherche des variétés de plantes, etc.

Le chef du gouvernement vietnamien a rencontré à La Haye la présidente de la Première Chambre des États généraux (Sénat), Ankie Broekers-Knol, et la présidente de la Seconde Chambre des États généraux (Chambre des représentants), Khadija Arib.

Le dirigeant vietnamien a également présidé un forum d’entreprises Vietnam - Pays-Bas à La Haye avec près de 400 entreprises, et supervisé la signature de 11 documents de coopération entre des entreprises vietnamiennes et néerlandaises d’une valeur totale d’environ 700 millions de dollars.

Il s'est rendu et a coupé la bande d'inauguration du nouveau siège de l'ambassade du Vietnam aux Pays-Bas.

La visite de travail en Allemagne et aux Pays-Bas, l’assistance au sommet du G20 du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc ont été couronnées de succès, créant un élan pour la promotion du développement profond et efficace des relations de coopération et d’amitié traditionnelle Vietnam-Allemagne et Vietnam-Pays-Bas. - VNA