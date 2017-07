Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la Chancelière allemande Angela Merkel. Photo: VNA



Berlin (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle de travail en Allemagne, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu jeudi soir (heure locale) à Hambourg, un entretien avec la Chancelière allemande Angela Merkel.

La Chancelière Angela Merkel a affirmé que l’invitation par l’Allemagne au Vietnam à participer au Sommet du G20 témoigne de la prise en considération de son rôle et de sa position sur la scène internationale, avant de se déclarer convaincue que cette visite contribuera à promouvoir le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne dans plusieurs domaines.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam accorde une attention particulière au développement des relations avec l’Allemagne, son premier partenaire en Europe dans les domaines politique-diplomatie, commerce-investissement, éducation-formation et sciences-technologies.

Les deux parties se sont mises d'accord pour continuer de maintenir les mécanismes de coopération efficaces existants dont le groupe de travail stratégique au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères, le dialogue sur l’État de droit et le groupe de travail dans l’économie et l’investissement, les sciences et les technologies, afin de mettre en œuvre de façon substantielle le Plan d’action stratégique Vietnam-Allemagne.

Elles sont convenues de maintenir les échanges réguliers de délégations de tous échelons, notamment de haut niveau, de se prêter soutien dans les organisations et les forums multilatéraux. La partie allemande s’est engagée à continuer de soutenir le Vietnam dans le développement des relations avec l’Union européenne (UE) et à accélérer la signature de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE.

Les deux parties ont constaté que d​epuis plusieurs années, l’Allemagne ​restait le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’UE, avec ​des échanges de 9 milliards de dollars. L’Allemagne est le 5e investisseur du Vietnam parmi les pays de l’UE, avec un capital total de 1,4 milliard de dollars.

Les deux dirigeants ont estimé que les deux pays disposaient de plusieurs potentiels de coopération et qu’ils doivent créer des opportunités pour la communauté d’entreprises des deux pays de se rencontrer sur les forums d’affaires ou les forums économiques mondiaux. Ils se sont d'ailleurs déclarés satisfaits des résultats du Forum d’affaires Vietnam-Allemagne, avec la signature de 28 accords d’une valeur de plus de 1,5 milliard d’euros.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé à la Chancelière Angela Merkel d’encourager les PME allemandes à investir davantage au Vietnam, notamment dans les domaines d’excellence de l’Allemagne dont les industries auxiliaires, le transport ferroviaire, le transport et les ports maritimes, les infrastructures du tourisme et les énergies renouvelables. Il a affirmé que le Vietnam créerait un environnement favorable aux investisseurs étrangers. "Le gouvernement vietnamien mettra en place les meilleures conditions pour que le projet de Maison allemande à Ho Chi Minh-Ville puisse être inauguré au 3e trimestre de l’année", a-t-il dit, avant de promettre d’être prêt à dialoguer avec la partie allemande pour régler les difficultés des investisseurs allemands au Vietnam.

Les deux dirigeants ont exprimé leur​ satisfaction devant la coopération efficace entre les deux pays dans l’éducation et la formation, le travail, les sciences et les technologies, avant d’afficher leur volonté de faire de l’Université Vietnam-Allemagne un établissement de formation et de recherche de premier ​plan au Vietnam comme en Asie du Sud-Est. Les deux parties examineront la signature de l’Accord gouvernemental ou l’Accord tripartite afin de créer une base juridique importante et durable pour l’Université Vietnam-Allemagne.

Les deux dirigeants se sont ​entendus pour continuer à soutenir les projets d’enseignement de l’Allemand et du Vietnamien dans les écoles d’enseignement général au Vietnam et en Allemagne, examiner l’élargissement de la coopération dans la formation professionnelle pour les travailleurs vietnamiens avant leur arrivée en Allemagne.

Ils sont convenus d’accélérer le transfert technologique dans les domaines potentiels de l’Allemagne dont l’éolien, l’industrie alimentaire, l’application des technologies de l’information et de la biotechnologie dans le développement durable.

Concernant la coopération dans la sécurité et la défense, les deux parties ont approuvé l’assistance mutuelle dans le domaine judiciaire pénal et l’examen de la possibilité de négocier l’Accord sur l’extradition et celui sur le transfert des personnes condamnées, afin de perfectionner le cadre juridique fondamental pour la coopération bilatérale dans la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale.

La Chancelière Angela Merkel a hautement apprécié la communauté des Vietnamiens en Allemagne qui contribue activement au développement des relations d’amitié entre les deux pays.

Concernant les questions internationales et régionales d’intérêt commun, les deux dirigeants ont souligné la nécessité de régler les différends par les mesures pacifiques sur la base du droit international. L’Allemagne affirme soutenir la liberté de la navigation en mer Orientale, la position juste du Vietnam dans le règlement des litiges en mer Orientale par la voie pacifique et dans l’esprit de suprématie du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et de la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC). -VNA