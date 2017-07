Le PM Nguyen Xuan Phuc rencontre des dirigeants du Land de Hesse

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le ministre-président du Land de Hesse, Volker Bouffier.



Hesse, 5 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué le rôle important du Land de Hesse dans le développement des liens entre le Vietnam et l'Allemagne, en particulier dans l'économie et le commerce​. Le commerce bilatéral entre le Vietnam et Hesse a attei​nt près de 700 millions d'euros au premier trimestre 2017.Lors d'une séance de travail avec le ministre-président du Land de Hesse, Volker Bouffier, mercredi après-midi (heure locale), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux autorités d​e ce Land de continuer à encourager les entreprises locales à faire des affaires à long terme au Vietnam et à soutenir les entreprises vietnamiennes opérant à Hesse telles que Vietinbank et FPT.Le gouvernement vietnamien soutient et crée toujours des conditions favorables pour que les entreprises d'Allemagne en général et de Hesse en particulier puissent investir et faire des affaires à long terme dans le pays, a-t-il déclaré.En matière d’éducation et de formation, le leader vietnamien a hautement apprécié le projet d'Université Vietnam-Allemagne (VGU) et a exhorté le Land de Hesse à aider le Vietnam à mettre en œuvre les prochaines étapes du projet, notamment en fournissant les programmes ​de formation des enseignants vietnamiens pour l'université.Volker Bouffier, pour sa part, a décrit le projet VGU comme un modèle ​exemplaire du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Allemagne. Il a salué les résultats obtenus par les étudiants vietnamiens, estimant qu'ils contribueraient au développement et à l'intégration mondiale du Vietnam.Le ministre-président a exprimé le souhait de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam dans les domaines d’excellence du Land, comme l’éducation et la formation, l’industrie chimique et la mécanique.Lors d'une rencontre avec le président du Parlement du Land de Hesse, Norbert Kartmann, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a apprécié le soutien des dirigeants et des parlementaires du Land dans le développement des relations entre le Vietnam et l'Allemagne en général, et entre le Vietnam et le Land de Hesse en particulier.Il a demandé aux dirigeants et aux parlementaires de Hesse de renforcer la coopération entre le Parlement du Land​, l'Assemblée nationale et les Conseils populaires des grandes villes du Vietnam telles que Hanoi, Ho Chi Minh-Ville et la ville centrale de Da Nang, en partageant​ des expérienc​es dans la construction d'un Etat de droit, la gestion de l'investissement public, le partenariat public-privé, l’e-commerce et la gestion urbaine.Norbert Kartmann a déclaré qu'il existe un grand potentiel pour les entreprises de Hesse d'investir au Vietnam, révélant qu'un certain nombre de sociétés de Hesse ont op​èrent efficacement au Vietnam.Il a également apprécié la politique du Renouveau du Vietnam et son développement économique dynamique, exprimant sa conviction en développement fructueux des liens de coopération entre les deux pays dans tous les domaines ces prochaines années.Le Land de Hesse contribuera davantage à promouvoir le partenariat stratégique entre les deux nations, a-t-il affirmé.Plus tard le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a quitté Hesse pour Berlin, poursuivant ses activités dans le cadre de sa visite en Allemagne.

Mercredi soir, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la délégation gouvernementale de haut rang l’accompagnant ont rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté des Vietnamiens résidant dans ce pays. -VNA