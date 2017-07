L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Doan Xuan Hung. Photo: VNA



Hanoï, 5 juillet (VNA) - "La visite du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en Allemagne du 5 au 8 juillet contribuera de manière significative à renforcer les relations entre le Vietnam et l’Allemagne", a déclaré l'ambassadeur ​du Vietnam en Allemagne, Doan Xuan Hung.Selon l’ambassadeur Doan Xuan Hung, durant son séjour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc aura un entretien avec la chancelière Angela Merkel, rencontrera le président Frank-Welter Steinmeier et les dirigeants de plusieurs ​Länder allemands, et participera à un forum d'affaires à Berlin."Il participera également au Sommet du G20 à Hambourg", a ajouté Doan Xuan Hung.Selon le diplomate, après avoir établi un partenariat stratégique en 2011, les liens entre les deux pays se sont développés rapidement. L'Allemagne est devenue le premier partenaire du Vietnam ​au sein de l'Union européenne, en particulier dans le commerce, avec un commerce commercial maintenant d'environ 10 milliards d​e dollars.​"Ces dernières années, de plus en plus d'entreprises et de localités allemandes ont envisagé d'investir au Vietnam", a-t-il ajouté, estimant que le potentiel de coopération bilatérale demeure énorme."L'Allemagne est un pays ​qui excelle dans de nombreux domaines, en particulier dans la production d'énergies renouvelables, et possède une expérience dans la formation des ressources humaines, le développement du tourisme et la protection de l'environnement, dont le Vietnam peut ​tirer profit", a déclaré l’ambassadeur Doan Xuan Hung."Pendant ce temps, l'Allemagne apprécie l'"âge d'or démographique" du Vietnam et considère le pays comme un marché touristique potentiel", a-t-il ajouté.L'ambassadeur a affirmé que les deux économies peuvent se soutenir, car l'Allemagne a besoin de ressources humaines tandis que le Vietnam a besoin de soutien pour développer les technologies.En ce qui concerne le Sommet du G20, l'ambassadeur vietnamien a déclaré que ce sommet se concentrerait sur trois ​grandes problématiques : l'autosuffisance de l'économie mondiale et des économies des États membres, le développement durable et les mesures pour faire face aux problèmes liés au développement.En tant que pays hôte du Sommet de l'APEC 2017, le Vietnam travaillera en étroite collaboration avec l'Allemagne dans la recherche de moyens d'encourager les États membres à résoudre ces problèmes. Cela aidera les Sommets du G20 et de l’APEC 2017 à réussir, contribuant ainsi au développement mondial."La présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et de la haute délégation gouvernementale l’accompagnant au Sommet du G20 revêt une signification très importante, contribuant à ​élever le prestige du Vietnam sur la scène internationale", a-t-il conclu. -VNA