Les entreprises du Land allemand de Hesse invitées à venir à Ha Tinh

Ha Tinh, 5 juillet (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de la province de Ha Tinh (Centre), Duong Tât Thang, a eu le 4 juillet à Francfort-sur-le-Main une séance de travail avec Andreas Dittrich, directeur consultatif d'ITM International Trade Marketing GmbH Wiesbaden du Land de Hesse.

Duong Tât Thang (1ère à gauche), et Andreas Dittrich, directeur consultatif d’ITM International Trade Marketing GmbH Wiesbaden (2e à gauche). Photo : baohatinh.vn.

Cette activité ​s'inscrit dans le cadre de la visite de travail en Allemagne de la délégation de haut niveau de Ha Tinh, conduite par le vice-président du Comité populaire provincial Duong Tât Thang.Duong Tât Thang a passé en revue la situation du développement socio-économique, les atouts ainsi que les politiques accordées aux investisseurs de Ha Tinh. Il a également exprimé son souhait de lier les entreprises locales et celles de la région de Rhein-Main et du Land de Hesse.Saluant la visite de la délégation de Ha Tinh en Allemagne, Andreas Dittrich espère qu’après cette séance de travail, les deux parties parviendront à un consensus contribuant à renforcer les relations et la coopération à long terme ​conformément aux exigences et ​aux besoins spécifiques ​en termes de produits et de services de Ha Tinh."International Trade Marketing GmbH Wiesbaden et la zone industrielle Vietnam-Allemagne de Ha Tinh assureront une orientation efficace pour les investisseurs allemands à Ha Tinh, ainsi que de Ha Tinh en Allemagne, pour pouvoir établir une passerelle entre les entreprises vietnamiennes et allemandes," a souligné Andreas Dittrich.Duong Tât Thang a déclaré lors de cette séance de travail que Hà Tinh encourage les entreprises étrangères à investir dans la province, en particulier dans la fabrication mécanique, les énergies renouvelables, le traitement des déchets des parcs industriels et des déchets ménagers.Le même jour, le vice-président du Comité populaire provincial, Duong Tât Thang, a rencontré Wolfgang Siegel, directeur de l’Institut de la Formation avancée de technologies du Land de Hesse.Wolfgang Siegel a déclaré que son Institut accorde divers programmes de formation aux établissements éducatifs spécialisées dans les technologies au Vietnam, en particulier à Ha Tinh.Il a également applaudi la proposition de ​cette localité ​concernant l’échange d’enseignants entre les deux parties avant de promettre de créer les meilleures conditions pour les étudiants de Hà Tinh suivant ​​un cursus dans son établissement.Duong Tât Thang a souligné que ​la province compte actuellement deux zones économiques importantes pour le pays qui ont besoin de ressources humaines hautement qualifiées au profit de leur développement. -NDEL/VNA