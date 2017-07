Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et son homologue néerlandais Mark Rutte. Photo: VNA



La Haye (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, son épouse et la délégation gouvernementale de haut rang les accompagnant, effectue du 8 au 11 juillet u ne visite officielle de travail aux Pays-Bas, sur invitation du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.

La cérémonie d’accueil accordée au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a été solennellement organisée lundi soir (heure locale) à La Haye, aux Pays-Bas.

Après la cérémonie d’accueil, les Premiers ministres Nguyen Xuan Phuc et Mark Rutte se sont entretenus pour évaluer les relations entre les deux pays ces derniers temps, notamment la coopération bilatérale dans 5 domaines prioritaires que sont la résilience aux changements climatiques et la gestion de l’eau, l’agriculture, le pétrole, le port maritime, les services logistiques, notamment la mise en œuvre de l’accord de partenariat stratégique sur la réponse aux changements et la gestion de l’eau (signé en 2010) et de celui de partenariat stratégique sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire (signé en 2014).

Ils ont également approuvé les orientations et les mesures concrètes afin de promouvoir les relations d’amitié et de coopération bilatérales au service du développement durable de chaque pays.

Lors de l’entretien, les dirigeants se sont informés de la situation de développement socioéconomique et des relations extérieures de leur pays, avant de hautement apprécier le développement heureux des relations d’amitié et de coopération multiforme Vietnam-Pays-Bas. Ils ont également discuté des mesures pour intensifier la coopération dans les domaines prioritaires tels que la réponse aux changements climatiques et la gestion de l’eau, l’agriculture, le pétrole, les services logistiques et les ports maritimes.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam prenait toujours en considération la consolidation et l’intensification des relations d’amitié et de coopération multisectorielle avec les Pays-Bas, un des premiers partenaires du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE).

Le Premier ministre Mark Rutte a souligné que son pays désire approfondir la coopération avec le Vietnam, partenaire important et marché potentiel de premier rang des Pays-Bas en Asie du Sud-Est.

Concernant l’économie, les deux chefs de gouvernement ont pris en haute estime le partenariat important entre le Vietnam et les Pays-Bas. Ceux-ci est le 2e partenaire européen du Vietnam, avec le commerce bilatéral de 6,7 milliards de dollars en 2016, et le plus grand investisseur européen dans le pays, avec un capital de 7,7 milliards de dollars.

Le Premier ministre Mark Rutte a affirmé que le gouvernement et la communauté des entreprises des Pays-Bas soutiennent la signature et l’approbation de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), car cet accord ouvrira de nouvelles opportunités dans la coopération en matière d’investissement et d’affaires avec le Vietnam.

Les deux dirigeants se sont déclarés réjouis des résultats encourageants de la mise en œuvre de l’accord de partenariat stratégique sur la réponse aux changements et la gestion de l’eau (signé en 2010) et de celui de partenariat stratégique sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire (signé en 2014), avant d’approuver la poursuite de déployer efficacement les projets de coopération concrets.

Ils ont convenu que les Pays-Bas continueront d’aider le Vietnam à mettre à jour le plan du delta du Mékong, restructurer et édifier la connectivité régionale, accéder aux sources financières appropriées, élaborer l’aménagement régional en réponse aux changements climatiques, renforcer la coopération entre Rotterdam et Ho Chi Minh-Ville, avant d’approuver la promotion de la coopération dans l’agriculture de haute technologie et durable, la sécurité sanitaire des aliments, l’élévation de la valeur des viandes de bétails, la recherche des variétés de plantes… Ils ont constaté avec joie les résultats positifs obtenus dans la coopération bilatérale en matière d’aviation, de tourisme, de santé ainsi qu’entre les localités des deux pays.

Les deux Premiers ministres ont réaffirmé leur détermination de rendre de plus en plus profondes et durables les relations entre les deux pays, ont convenu de maintenir les échanges de délégations de tous les échelons, notamment de haut niveau, afin d’intensifier la confiance et la compréhension mutuelles, favoriser la coopération entre les entreprises vietnamiennes et néerlandaises dans les domaines prioritaires.

Ils se sont accordés pour collaborer plus étroitement et se soutenir mutuellement sur les organisations et les forums multilatéraux, promouvoir la coopération bilatérale dans la défense et la sécurité, le maintien de la paix dans le cadre de l’ONU.

Concernant la question de la mer Orientale, les deux chefs de gouvernement ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de la navigation et du survol en mer Orientale. Le Premier ministre Mark Rutte a affirmé que son pays soutient la position du Vietnam et de l’ASEAN sur le règlement des différends par la voie pacifique, en ne pas recourant à la force, ni menaçant d’y recourir, observant les processus juridiques et diplomatiques, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Après l’entretien, les Premiers ministres Nguyen Xuan Phuc et Mark Rutte, et le directeur national de la Banque mondiale (BM) au Vietnam, représentant du groupe de la BM ont signé un protocole d’accord sur la coopération dans la sécurité sanitaire des aliments. Les deux chefs de gouvernement ont signé une lettre d’intention sur les projets de grande envergure dans le delta du Mékong, ont témoigné la signature des documents de coopération sur le développement d’infrastructure, la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, les ports maritimes et la logistique. -VNA