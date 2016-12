Le vice-PM Vu Duc Dam : vers une société d’étude pour tous

Photo: VGP



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a travaillé hier jeudi à Hanoï avec l’Association d’encouragement aux études du Vietnam.

Au centre des discussions : la création d’une société d’étude et d’un centre d’étude communautaire, mais aussi la formation continue des adultes. Vu Duc Dam a invité les ministères et organes concernés à se rapprocher de ladite association à chaque fois qu’ils développent un projet en lien avec l’éducation. "Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales peut coopérer avec l’Association d’encouragement aux études du Vietnam pour mener ensemble des projets de formation professionnelle", a-t-il précisé.

Par ailleurs, hier jeudi après-midi dans la capitale, Vu Duc Dam a présidé une réunion de la Direction nationale du tourisme, réunion qui avait pour objectif de prendre de mesures pour développer le tourisme national en 2017. -VOV/VNA