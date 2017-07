Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (gauche) et le vice-président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum. Photo: VNA



Hanoï, 21 juillet (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a rencontré le 20 juillet à Phnom Penh le vice-président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat du Cambodge, Samdech Say Chhum.Tout en passant en revue les relations entre les deux nations au cours des 50 dernières années, Say Chhum a souligné que le peuple cambodgien n'oubliera jamais les sacrifices de volontaires vietnamiens, qui ont aidé le peuple cambodgien à sortir de la catastrophe génocidaire, à reconstruire et à développer le pays.Il a partagé les points de vue communs du secrétaire général du PCV et du roi du Cambodge Norodom Sihamoni sur le bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération intégrale et le caractère durable ​des relations entre les deux pays, et a promis de se joindre à d'autres dirigeants cambodgiens pour promouvoir les liens avec le Vietnam.Pour sa part, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a affirmé que malgré les ​bouleversements observés au niveau mondial, le Vietnam s'efforcera systématiquement, avec le Cambodge, de préserver, maintenir et renforcer les relations bilatérales pour les intérêts communs des peuples vietnamien et cambodgien, mais aussi pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.Les deux dirigeants ont parlé des liens de coopération entre leurs deux ​nations au cours des dernières années, y compris les relations entre le Sénat cambodgien et l'Assemblée nationale ​vietnamienne, suggérant qu'ils devraient continuer​ de favoriser la coopération et d’échanger des expériences en matière de législation et de supervision sur la mise en œuvre des traités, des accords signés par les deux pays, ​lesquels ont permis d'approfondir l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale Vietnam-Cambodge.Ils ont également estimé que le Vietnam et le Cambodge doivent accroître l'échange d'informations et collaborer étroitement sur les forums internationaux, en particulier dans le cadre des mécanismes de coopération de l'ASEAN et de la sub-région du Mékong, contribuant à la paix, à la stabilité et à la croissance dans la région et dans le monde.

Nguyen Phu Trong, a demandé au président Say Chhum, au Sénat et à l'Assemblée nationale du Cambodge de continuer à créer des conditions plus favorables - notamment en termes juridiques - pour que les ressortissants vietnamiens mènent une vie stable et contribuent à l​'édification nationale du Cambodge et à l'amélioration de l'amitié, de la solidarité et de la coopération entre les deux pays.



Les dirigeants ont également ​de poursuivre leurs efforts conjoints pour organiser avec succès les activités de l'Année d'amitié Vietnam-Cambodge 2017, soulignant qu'il s'agit ​d'une bonne chance pour les deux ​nations d'accroître la sensibilisation du public - en particulier des jeunes générations - sur la solidarité et l'amitié traditionnelle entre les deux pays. -VNA