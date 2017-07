Hanoi, 18 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu mardi le secrétaire général de l’ASEAN Le Luong Minh ainsi que le président de l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie orientale (ERIA) Hidetoshi Nishimura qui sont à Hanoi pour une conférence sur les mesures pour promouvoir les liens dans l’Association. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (3e, droite) reçoit le secrétaire général de l’ASEAN Le Luong Minh (4e, droite). Photo : VNA

Le Premier ministre a salué les contributions du Secrétariat de l'ASEAN, en particulier celles du secrétaire général de l'ASEAN, Le Luong Minh. Le Premier ministre a salué les contributions du Secrétariat de l'ASEAN, en particulier celles du secrétaire général de l'ASEAN, Le Luong Minh. Parmi les initiatives et les programmes de coopération du bloc, le Vietnam est particulièrement intéressé par la mise en œuvre d'une Initiative pour l'intégration de l'ASEAN et d'un plan global sur la connectivité de l'ASEAN 2025, a-t-il souligné.

L’Association doit fortement promouvoir son rôle et ses atouts, contribuant à bâtir un monde meilleur, a-t-il déclaré, affirmant que le Vietnam continuera d'être un membre responsable dans la réalisation des objectifs communs de l'ASEAN et dans le règlement des défis dans le processus de développement du bloc.

L'ASEAN et le Vietnam devraient travailler en étroite collaboration pour trouver des mesures pour augmenter le chiffre d'affaires commercial entre les deux parties, a-t-il souligné.

Le Premier ministre a affirmé qu'avec de nombreux accords de libre-échange ont été signés et certains sont en négociation, le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour l'ASEAN, un marché important dans la région et dans le monde.

Il a également souligné l'importance de la connectivité entre les pays membres de l’ASEAN et a estimé que la relation entre les pays membres de l'ASEAN sera maintenue et améliorée afin de surmonter les défis sur la base du principe du consensus.

Le Premier ministre a salué les résultats de recherche scientifique de l'ERIA qui contribuent à promouvoir le développement de l'ASEAN dans le contexte de l'intégration régionale et mondiale.

Le Luong Minh, pour sa part, a déclaré que l'année 2017 est important pour l'ASEAN et le Vietnam avec les événements importants comme le 50e anniversaire de la fondation de l’ASEAN et des 22 ans depuis l'entrée officielle du Vietnam dans le bloc.

Il a salué les efforts du Vietnam pour intégrer les marchés à l'échelle mondiale et promouvoir les liens d'investissement et les échanges entre les peuples.

Le Vietnam a contribué de manière active et importante à la construction de la Communauté de l'ASEAN, ainsi qu'à l'intensification de la coopération entre l'ASEAN et les grandes économies dans le monde, a-t-il déclaré.



Le Luong Minh a également souligné les difficultés et les défis auxquels le bloc est confronté, en disant que le thème de la conférence «Les 50 ans de l'ASEAN: Communauté économique de l'ASEAN et opportunités pour la communauté des entreprises vietnamienne» vise à trouver des solutions à ces derniers.

Pendant ce temps, le président de l'ERIA, Hidetoshi Nishimura, s'est engagé à continuer de soutenir le Vietnam dans le processus d'intégration régionale et internationale pour favoriser l’intégration économique du pays au niveau régional mais aussi mondial.. - VNA