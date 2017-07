Les drapeaux du Vietnam et de la Malaisie. Photo: NDEL.

Hanoï (VNA) - "La 5ème réunion du Comité mixte Vietnam-Malaisie sur l’économie, les sciences et techniques au niveau des ministres des Affaires étrangères (AE) aura lieu les 26 et 27 juillet à Hanoï. Il sera coprésidé par le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des AE, Pham Binh Minh, et le ministre malaisien des AE, Anifah Aman".C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère vietnamien des AE, Lê Thi Thu Hang, lors d’une conférence de presse périodique tenue hier jeudi.Lors de cette réunion, les deux parties feront le point sur leur coopération dans la politique, le commerce, l’investissement, la défense, la sécurité, l’agriculture et la pêche. Elles examineront les moyens de surmonter les obstacles existants qui entravent le développement des relations bilatérales et discuteront des mesures visant à doper les liens multiformes vietnamo-malaisiens.Elles échangeront leurs vues sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.-NDEL/VNA