Hanoi, 28 juin (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Nguyên Thanh Son, a souligné la signification de la visite officielle en Russie du président Trân Dai Quang, affirmant que les relations de partenariat stratégique intégral sont bâties sur les fondements solides.

Le président vietnamien Trân Dai Quang. Photo: VNA

Cette visite, intervenue après le 12e Congrès national du Parti communiste du Vietnam en 2016, "revêt une très grande signification" et "affirme la politique extérieure constante du Vietnam vis-à-vis de la Russie s’agissant de la détermination de son partenaire stratégique intégral", a-t-il souligné.



Elle marque un nouveau jalon affirmant les efforts d’intégration internationale du Vietnam, en particulier les relations de confiance honorées par près d’un siècle, consolidées et développées après la visite officielle en Russie du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et sa participation au sommet célébrant le 20e anniversaire de l’établissement du partenariat de dialogue ASEAN-Russie, en mai 2016 à Sotchi.



La visite officielle en Russie du président Trân Dai Quang constitue un tournant, notamment dans la période actuelle, destinée à affirmer la foi et la coopération construites sur le socle d’une confiance mutuelle solide, a encore indiqué l’ambassadeur Nguyên Thanh Son.



Le Vietnam et la Russie sont devenus l’un pour l’autre des partenaires stratégiques en 2001, et des partenaires stratégiques intégraux en juillet 2012. Les relations bilatérales ne cessent de se développer vigoureusement, tant en largeur qu’en profondeur. Le commerce vietnamo-russe a progressé de 25% en 2016, à 2,7 milliards de dollars, et de 30% durant les quatre premiers mois de l’année, à 1,1 milliard de dollars.



Lors de cette visite officielle du 28 juin au 1er juillet en Russie, le président Trân Dai Quang va affirmer la politique constante du Vietnam de considérer la Russie comme "une priorité de premier rang dans sa politique étrangère et un partenaire stratégique intégral et fiable".



Lors de sa première visite en Russie depuis son investiture, le chef de l’Etat vietnamien et les dirigeants russes devront discuter des orientations et mesures destinées à promouvoir les liens bilatéraux, notamment à mettre en œuvre efficacement l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA).



Il va également proposer à la Russie de continuer de renforcer la coopération biltérale dans la défense, la sécurité, les sciences et technologies, l’éducation et la formation, la culture, le tourisme, le travail et la coopération décentralisée; de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne en Russie. – VNA