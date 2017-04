HCM-Ville et la préfecture japonaise d'Aichi stimulent leur coopération

Le secrétaire du Comité du Parti communiste du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville Dinh La Thang (gauche) et le gouverneur de la préfecture d'Aichi, Hideaki Ohmura. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Dans le cadre de sa visite de dix jours au Japon, le secrétaire du Comité du Parti communiste du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville Dinh La Thang, à la tête d’une délégation de haut rang, a travaillé le 11 avril avec le gouverneur de la préfecture d'Aichi, Hideaki Ohmura, pour étudier les capacités de coopération bilatérale et d’établissement d’un partenariat durable.

En louant les projets d'infrastructure d'Aichi sous forme de partenariat public-privé (PPP), Dinh La Thang ​s'est dit impressionné ​par l​es ​méthodes de mobilisation de capitaux privés pour les projets publics de cette localité.

Il a également déclaré que le Vietnam ​souhaite développer l'industrie auxiliaire et l'industrie automobile pour renforcer la position du pays et, plus particulièrement, de Ho Chi Minh-Ville, au sein de la chaîne de valeur mondiale, alors que la préfecture d'Aichi possède des atouts dans la fabrication de machines.



Dinh La Thang a souhaité qu'Aichi ​puisse coopérer avec Ho Chi Minh-Ville, ​​qui possède un environnement d’affaires s'améliorant de plus en plus, ainsi que d'abondantes ressources ​humaines, ​afin de développer l’industrie auxiliaire.



​Sur la base de l'amitié ​profonde entre le Vietnam et le Japon, ainsi qu'une coopération fructueuse entre Ho Chi Minh-Ville et Aichi, Dinh La Thang a espéré que les dirigeants d'Aichi créeront des conditions favorables ​aux Vietnamiens qui travaillent et étudient dans cette localité japonaise.



« Ho Chi Minh-Ville créera également des conditions favorables pour les entreprises et les habitants d’Aichi vivant et travaillant dans la mégapole du Sud », a-t-il ajouté.



Le gouverneur Hideaki Ohmura a affirmé qu'Aichi était disposée à soutenir Ho Chi Minh-Ville dans les projets de partenariat public-privé (PPP).



Il a souhaité une meilleure collaboration entre les deux parties, tout en espérant que Ho Chi Minh-Ville sera une base de développement en Asie pour les entreprises d'Aichi.



Le même jour, le vice-président permanent du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville et les responsables de la ville ont étudié des projets de PPP dans ​les infrastructures dans la préfecture d’Aichi.

Situé ​au centre du Japon, la préfecture d'Aichi abrite plusieurs principaux groupes industriels du pays dont Toyota, Asin Seiki et Denso. -VNA