Le président Tran Dai Quang (gauche) et son homologue russe Vladimir Poutine . Photo: VNA . Photo: VNA

Moscou (VNA) - Le Vietnam et la Russie ont rendu publique le 29 juin la déclaration commune sur les résultats de la visite officielle en Russie du 28 juin au 1er juillet du président Tran Dai Quang.

En voici de larges extraits :

Concernant les relations Vietnam-Russie, les deux chefs d’État ont émis le souhait de développer fortement la coopération multiforme entre les deux pays, soulignant l’importance d’élargir leur coopération dans le commerce et l’investissement, les sciences et les technologies.

Les deux parties se sont mises d'accord pour organiser l’Année de la Russie au Vietnam et l’Année du Vietnam en Russie, afin de promouvoir la coopération dans l’économie et le commerce, les sciences et les technologies, l’éducation et dans d’autres domaines.

Elles ont souligné la nécessité de rechercher de nouveaux "moteurs de croissance" afin d’assurer le développement dynamique de la coopération économique et commerciale, d’élever le commerce bilatéral, et de perfectionner la structure commerciale bilatérale. C’est pourquoi, les deux parties ont approuvé l’accélération du déploiement efficace de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (EAEU) signé le 29 mai 2015 et des documents concernés.

Les présidents Tran Dai Quang et Vladimir Poutine se sont mis d’accord sur la poursuite de la coopération dans l’établissement du Centre des sciences et des technologies nucléaires au Vietnam, sur le soutien de la mise en œuvre du programme de coopération entre le Vietnam et la Russie dans l’utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques signé le 23 mai dernier à Hanoï.

Les deux parties ont souligné l’importance du maintien des activités efficaces du groupe de travail de haut niveau Vietnam-Russie sur les projets d’investissement prioritaires, notamment ceux dans l’exploitation et la transformation des minerais, la fabrication des machines, l’énergie, l’agriculture, ainsi que dans la construction d'infrastructures et les télécommunications.

Elles ont affirmé la continuation de favoriser les activités des entreprises vietnamiennes et russes dans le domaine pétrolier, de développer la coopération dans les domaines potentiels dont la raffinerie et la pétrochimie. Elles sont convenues d’intensifier la coopération et d’élargir la zone d’exploration et d’exploitation pétrolières dans le plateau continental du Vietnam, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Les deux parties se sont entendues pour promouvoir la coopération dans l’électricité, la fabrication de machines, la construction navale, l’aviation, l’industrie chimique, l’industrie légère, l’agriculture, l’aquaculture, la sylviculture, la banque, la finance, les sciences et les technologies, l’éducation et la formation…

Les deux dirigeants ont souligné l’importance de la coopération dans la défense et la technique militaire ainsi que dans la sécurité, en ne portant pas atteinte à un pays tiers.

Lors de la visite officielle en Russie du président Tran Dai Quang, les deux parties ont signé des documents de coopération dans les domaines prioritaires et des accords de coopération entre les organisations économiques des deux pays.

Concernant les questions régionales et internationales, les présidents vietnamien et russe ont affirmé l’effort d’édifier les relations internationales équitables, de se baser sur les principes multilatéraux dans le règlement des problèmes nécessaires et sur la suprématie de la loi, notamment de la Charte de l’ONU, comprenant les principes de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale ainsi que les intérêts légitimes des pays, de ne pas recourir à la force ni menacer d’y recourir, et implique aussi d’intensifier la coopération entre les pays sur la base de l’égalité, du bénéfice et du respect mutuels, ce pour la consolidation de la sécurité mondiale, la paix, la stabilité et le développement.

Ils ont condamné le terrorisme sous n’importe quelle forme, soulignant la nécessité de la coopération internationale pour endiguer l’expansion inédite du terrorisme, sur la base du droit international, notamment de la Charte de l’ONU, et du respect de la souveraineté des pays victimes de ce fléau.

Les présidents Tran Dai Quang et Vladimir Poutine ont salué les efforts de la Russie dans la lutte contre le terrorisme et la recherche des solutions politiques pour la crise en Syrie ainsi qu’aux mécanismes de négociation d’Astana et de Genève.

La partie russe a affirmé qu'elle s'apprêtait à aider le Vietnam dans sa participation aux activités de maintien de la paix de l’ONU.

Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de collaborer étroitement sur les forums multilatéraux.

Le Vietnam et la Russie se sont accordés pour établir une structure de sécurité équitable, ouverte, intégrale et transparente en Asie-Pacifique, conformément au droit international, aux principes de respect mutuel, de règlement pacifique des différends, de non ingérence dans les affaires intérieures d’autrui, de non recours à la force ni de menace d'y recourir.

Les deux parties ont estimé que les différends frontaliers et territoriaux ainsi que d’autres différends en Asie-Pacifique doivent être réglés par la voie pacifique et sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Vietnam et Russie soutiennent la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC) et l’élaboration du Code de conduite en mer Orientale (COC).

Les deux dirigeants ont souligné la nécessité d’approfondir les relations de partenariat et de dialogue entre l’ASEAN et la Russie, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, la création des conditions favorables au développement de la coopération économique, commerciale et d’investissement.

Ils ont exprimé leur soutien pour la connexion économique internationale, la libéralisation du commerce, avant d’affirmer l’importance de l’APEC dans la prospérité commune de l’Asie-Pacifique.

Le président russe a hautement apprécié les activités actives du Vietnam en tant que pays hôte de l’APEC 2017.

Les deux parties sont convenues de continuer de coopérer étroitement au sein d’autres mécanismes multilatéraux tels que l’ARF, l’ADMM+, l’ASEM… pour consolider les principes multilatéraux dans le règlement des tâches de développement socio-économique et la garantie de la sécurité en Asie-Pacifique, ainsi que dans la promotion de la coopération interrégionale.

Les deux parties ont estimé que la visite officielle en Russie d​u président Tran Dai Quang engendrerait un fort élan pour la poursuite de la promotion du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie. -VNA