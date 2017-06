Moscou, 29 juin (VNA) – Le Vietnam prend en haute considération et privilégie le développement du partenariat stratégique intégral avec la Russie, souhaite développer efficacement et durablement la coopération Vietnam-Russie, a déclaré le président vietnamien Tran Dai Quang.

Le Vietnam considère la Russie comme l’un de ses partenaires de confiance et tient en haute estime les relations politiques entre les deux pays, notamment la coopération étroite entre le Parti communiste du Vietnam et le parti Russie unie, a précisé le chef de l’Etat vietnamien lors d’une entrevue, le 29 juin à Moscou, avec le Premier ministre russe Dmitri Medvedev, dans le cadre de sa visite officielle en Russie.

Tran Dai Quang a demandé aux deux pays de mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique et les programmes de promotion du commerce pour faciliter l’import-export ainsi que de soutenir les projets mis en œuvre entre les deux parties, notamment ceux dans le pétrole, l’énergie, l’assemblage d’automobiles, l’élevage de vaches, la transformation laitière.

Il a remercié les organes compétents russes de créer les conditions optimales aux résidents vietnamiens en Russie, souhaitant que la partie russe continue de les soutenir. Il a affirmé l’assistance du Vietnam à l’organisation des Journées de la culture russe sur son sol.

Dmitri Medvedev a estimé le rôle du Vietnam en Asie du Sud-Est, affirmant que la Russie considérait toujours le Vietnam comme l’un de ses partenaires prioritaires en Asie-Pacifique.

Il a jugé très développées les relations de coopération bilatérale dans divers domaines, notamment dans l’économie et le commerce, souhaitant que le gouvernement des deux pays continue de soutenir cette coopération. Les deux parties doivent chercher d’autres domaines de coopération outre ceux prioritaires et profiter au maximum de l’Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique.

Tran Dai Quang et Dmitri Medvedev ont affirmé la détermination de porter le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie à une nouvelle hauteur et discuté des mesures de resserrer les liens bilatéraux. Ils ont estimé active la coopération bilatérale dans la défense et sécurité, les sciences et technologies, l’éducation et formation, la culture, le tourisme…

Les deux dirigeants se sont déclarés satisfaits de la coopération efficace lors des forums multilatéraux, dont l’APEC. La Russie est prête à aider le Vietnam à organiser avec succès l’Année de l’APEC 2007 et le Sommet de l’APEC en novembre 2017 au Vietnam.

Tran Dai Quang a transmis à Dmitri Medvedev l’invitation à venir effectuer une visite officielle au Vietnam du Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc.

Le même jour, le président Tran Dai Quang, son épouse et sa suite sont allés fleurir le Mémorial du Président Ho Chi Minh et le Mémorial du Soldat inconnu à la place Rouge et ont rendu hommage au leader soviétique Vladimir I. Lénine dans son mausolée à Moscou. -VNA