Le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, à l'aéroport international de Pochentong à Phnom Penh. Photo : VNA



Phnom Penh (VNA) – La cérémonie d’accueil à Phnom Penh du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a eu lieu vendredi matin au Palais royal.



Le secrétaire général du PCV effectue du 20 au 22 juillet une visite d’Etat au Cambodge sur l’invitation du Roi Norodom Sihamoni. Il s’agit de sa deuxième visite dans le Royaume en tant que secrétaire général du PCV. Elle intervient à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Après la cérémonie d’accueil, le secrétaire général Nguyen Phu Trong et le Roi Norodom Sihamoni a eu un entretien sur le développement des relations bilatérales et les orientations futures.

Le Vietnam est classé 5e parmi les 50 pays et territoires investissant au Cambodge, avec 2,9 milliards de dollars dans 190 projets. Les projets des investisseurs vietnamiens vont dans divers domaines, contribuant considérablement au développement du Cambodge, à la lutte contre la pauvreté, au bien-être social, à la création d'emplois.



En 2016, le commerce bilatéral s'est chiffré à environ 3 milliards de dollars.

Les deux pays ont achevé plus de 84% des travaux de délimitation et de bornage de la frontière terrestre commune. Ils sont déterminés à régler définitivement les sections frontalières restantes pour achever ces travaux et mettre la dernière main aux dossiers de délimitation et de bornage frontaliers dans les meilleurs délai en vue de faire de la frontalière vietnamo-cambodgienne une frontière de paix, de stabilité, d’amitié, de coopération et de développement durable. -VNA