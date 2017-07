Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong effectuera du 20 au 22 juillet une visite d’Etat au Cambodge, sur l’invitation du roi du Cambodge, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le roi Norodom Sihamoni. Photo: VNA



En cette année où le Vietnam et le Cambodge célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques, cette visite historique sera l’occasion pour les deux pays de jeter un regard rétrospectif sur les résultats de leur coopération durant un demi-siècle et d’ouvrir une nouvelle période de développement dans les relations bilatérales.



Les deux pays ont officiellement établi des relations diplomatiques le 24 juin 1967, événement qui a ouvert une nouvelle période du développement des relations entre les deux pays.



L’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge représente une manifestation éclatante de l’amitié étroite et de la solidarité au combat, comme l’a indiqué le Président Hô Chi Minh dans un message envoyé le 23 juin 1967 au chef de l’Etat cambodgien Norodom Sihanouk.



Il s’agit, selon le Président Hô Chi Minh, d’un événement historique dans les relations Vietnam-Cambodge et d’un facteur positif dans le maintien de la paix en Indochine et en Asie du Sud-Est.



Depuis, en dépit des vicissitudes de l’histoire, la solidarité, l’amitié traditionnelle, la coopération intégrale entre les deux pays ne cessent de se consolider et de se développer, et sont devenus un bien inestimable et sacré des deux pays.



Cet attachement se traduit par la promotion des mécanismes de coopération bilatérale et la multiplication des visites effectuées à tous les niveaux. Les deux pays ont échangé plus de 150 délégations en 2016 et au cours du premier semestre de 2017.



Les liens étroits entre les deux pays s’illustrent de manière éloquente également au travers des résultats de la coopération dans divers secteurs, notamment dans l’économie, le commerce et l’investissement.



Le Vietnam est le 5e parmi les 50 pays et territoires investissant au Cambodge, avec 183 projets totalisant 2,86 milliards de dollars enregistrés. Les entreprises vietnamiennes s’engagent notamment dans l’agriculture, la sylviculture, l’hévéaculture, la finance et la banque, et les télécommunications.



Les investissements vietnamiens dans le royaume devraient atteindre 6 milliards de dollars en 2020 et se concentrer dans les domaines à fort potentiel du Cambodge et où le Vietnam dispose des atouts.



Le Cambodge compte 12 projets opérationnels d’un fonds de plus de 54 millions de dollars, se classant 49e parmi les 103 pays et territoires investissant au Vietnam.



Le commerce bilatéral a enregistré une croissance continue durant ces cinq dernières années. Les deux pays espèrent porter leurs échanges à 5 milliards de dollars à l’avenir, contre près de 3 milliards de dollars en 2016.



Depuis huit années consécutives, le Vietnam reste le plus grand pourvoyeur de touristes au Cambodge, devant la Chine, le Japon et la République de Corée. Environ un million de Vietnamiens y ont voyagé en 2016, soit un cinquième du nombre de touristes étrangers dans le royaume.



A travers la visite d’Etat au Cambodge du secrétaire général Nguyên Phu Trong, sa deuxième après celle en décembre 2011, le Vietnam continue d’affirmer sa politique constante d’attacher toujours de l’importance et une haute priorité à la consolidation et au renforcement des relations avec le Cambodge.



Cette visite vise à renforcer la confiance et l’attachement entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du peuple cambodgien, à poursuivre la mise en œuvre fructueuse des traités et accords signés, à créer des conditions politiques favorables au règlement de certains problèmes en suspens dans les relations bilatérales. – VNA