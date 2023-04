Yên Bai: une destination attractive et impressionnante

Festival de parapente au col de Khau Pha 2022 dans la province septentrionale de Yên Bai. Le sommet du col de Khau Pha est le plus élevé des quatre sommets de cols au Nord-Ouest. Entouré de nuages, il culmine à une altitude de 1.200m par rapport au niveau de la mer. Le col de Khau Pha est l'un des quatre plus beaux lieux du Vietnam et la plus belle destination au monde pour y pratiquer le parapente. Photo: VNA