Photo: VNA

Yen Bai (VNA) - Une bombe de 20 kg a été neutralisée le 8 mai par le commandement militaire du district de Luc Yen dans la province de Yen Bai (Nord).

Il s’agit d’une bombe d'un diamètre de 10cm et d'une longueur de plus de 80 cm laissée par les colonialistes français avant 1954 durant la guerre au Vietnam. Cette munition a été découverte par un habitant.

Après avoir été mise au courant, l'équipe ambulante de déminage s’est rendue sur place pour enlever le détonateur avant de la déplacer pour la déminer, neutraliser et détruire en toute sécurité.

Les bombes et mines non explosées abandonnés après la guerre sont restées comme une menace quotidienne pour les populations et un casse-tête pour les gouvernements de nombreux pays du monde entier, y compris le Vietnam.

Depuis 1975 à aujourd’hui, les bombes et les mines non explosées ont provoqué la mort de plus de 40.000 personnes et blessé 60.000 autres. -VNA