Quang Ninh a pour objectif de faire du tourisme une industrie économique de pointe et durable, affirmant son rôle de centre touristique relié à la région et au monde, devenant une destination touristique majeure du pays, contribuant 15% au PIBR d’ici 2030.

La ville de Hoi An, dans la province de Quang Nam au Centre, a été nommée parmi les 9 meilleures destinations balnéaires au monde par le journal South China Morning Post (SCMP) basé à Hong Kong (Chine).

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme vient de publier un projet sur certains modèles de développement du tourisme nocturne pour améliorer la compétitivité des destinations touristiques du Vietnam, attirer plus de touristes, augmenter les dépenses et prolonger la durée de séjour.