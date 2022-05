Des délégués participent au séminaire. Photo: qdnd.vn



Hanoi (VNA) – Plus de 150 délégués venus de ministères, de secteurs, d’organisations internationales, d’agences, d’associations, d’entreprises ont discuté, partagé lors d’un séminaire tenu mardi 10 mai des expériences et initiatives visant à renforcer l’autonomisation économique des femmes.



Le séminaire intitulé "WeEmpower Asia Journey" a été organisé en présentiel et en ligne en vue de partager des succès du programme WeEmpowerAsia après trois ans de mise en œuvre (2019-2022) au Vietnam, aidant les agences et entreprises à multiplier les initiatives pour rehausser l’autonomisation économique des femmes, à créer des opportunités d’emploi et l’égalité des revenus ainsi qu’un bon environnement de travail pour les employées.



La présidente du Conseil des entrepreneuses vietnamiennes (VWEC) de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), Nguyên Thi Tuyêt Minh, a déclaré que ce séminaire est destiné non seulement à jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru par WeEmpower Asia Journey mais aussi à chercher à pérenniser ses acquis dans la poursuite de son accompagnement de la communauté des entrepreneuses.

Nguyên Thi Tuyêt Minh, présidente du VWEC, lors du séminaire. Photo: qdnd.vn



La représentante d’ONU Femmes au Vietnam, Elisa Fernandez Saenz, a souligné que les résultats du programme WeEmpowerAsia étaient très encourageants. Elle a également appelé aux efforts de toutes les parties prenantes pour que les femmes puissent participer pleinement et bénéficier d’un environnement de travail égal pour tous.



De son côté, Lê Thanh, responsable de ce programme de la délégation de l’Union européenne au Vietnam, a insisté sur la nécessité de veiller à ce que les femmes contribuent et bénéficient de manière équitable de la transition numérique et verte du Vietnam après l’épidémie de Covid-19.



WeEmpowerAsia est un programme axé sur le renforcement de la place des femmes dans les entreprises et aux postes de direction dans 7 pays asiatiques : le Vietnam, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande. Au Vietnam, il a été mis en œuvre de 2019 à 2022 par ONU Femmes, le VWEC et des agences connexes, avec de nombreux résultats marquants. –VNA