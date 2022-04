Bruxelles (VNA) - "Binh Duong, porte d’entrée en or pour l'Asie du Sud-Est" est le thème d'un webinaire organisé le 22 avril par l'Alliance Belgique-Vietnam (BVA), la compagnie générale Becamex IDC, la compagnie Dezan Shira & Associates et le Comité populaire de la province de Binh Duong (Sud).

Lors du webinaire "Binh Duong, porte d’entrée vers l'Asie du Sud-Est". Photo : VNA

L’événement vise à présenter les potentiels de Binh Duong en tant que destination internationale prééminente pour l'investissement et le développement des affaires.

S’adressant à l'ouverture du webinaire, le premier vice-président du Sénat belge et président de l'Alliance Belgique-Vietnam (BVA), Andries Gryffroy a souligné que l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) crée de nombreux avantages favorables à l'investissement et la coopération entre les localités de Belgique et du Vietnam, notamment la province de Binh Duong.

M. Andries Gryffroy a hautement apprécié le potentiel de la province de Binh Duong et les projets de coopération entre la province de Flandre orientale et Binh Duong ainsi que la perspective d'attirer davantage d'investissements étrangers dans cette localité.

Pour sa part, l'ambassadeur de Belgique au Vietnam, Paul Jansen, a souligné que la coopération économique, commerciale et d'investissement est la clé de la prospérité des deux pays et des intérêts des peuples belge et vietnamien.

Il a abordé les atouts du développement de la coopération bilatérale dans les domaines des ports maritimes, des produits agricoles, pharmaceutiques et chimiques, des technologies de l'information...

L'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao, pour sa part, a déclaré qu'à ce jour, la Belgique compte 82 projets avec un capital total de plus d'un milliard de dollars, se classant 22e sur le total de 140 pays et territoires investissant au Vietnam.

L'accord EVFTA efficace a aidé les entreprises des deux pays à avoir des conditions plus favorables pour accéder aux marchés de l'autre, apportant des avantages aux deux parties, a-t-il souligné. –VNA