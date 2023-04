Hanoi (VNA) – Le vice-ministre de l’Intérieur Vu Chiên Thang a échangé vendredi 14 avril à Hanoi avec l’ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam Marc E. Knapper sur la question religieuse et la liberté religieuse.

Le Vietnam a récemment publié le Livre blanc sur les religions et la politique religieuse au Vietnam, a-t-il fait savoir.



En termes de politiques et d’institutions, le Parti et l’État vietnamiens poursuivent constamment la politique de liberté religieuse et créent des conditions favorables pour le développement des religions, a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a rencontré à deux reprises des dignitaires et chefs religieux pour cherche à comprendre leurs pensées et vœux, a-t-il indiqué, ajoutant que les autorités restent à l’écoute attentive des opinions des organisations religieuses.



Il est indéniable que le Vietnam a fait des progrès dans sa politique de liberté religieuse, a-t-il souligné.

Cependant, étant un pays en développement, le Vietnam rencontre des difficultés dans le processus de mise en œuvre systématique de ces options et politiques jusqu’au niveau de base. Il est aussi difficile qu’une loi puisse couvrir tous les comportements vis-à-vis des religions, d’autant plus que le Vietnam est un pays multiconfessionnel et multireligieux, a-t-il estimé.

Il est donc regrettable que le Département d’Etat américain a inscrit en décembre 2022 le Vietnam sans sa liste des pays "sous surveillance" en matière de liberté religieuse, ce qui a pris au dépourvu les personnes chargées du travail à l’égard des religions et les organisations religieuses en activité légale au Vietnam, a déploré le vice-ministre.

Nous comprenons qu’il existe de nombreux canaux pour partager et communiquer clairement cette histoire, a-t-il déclaré, convaincu qu’avec sa compréhension du Vietnam et son rôle d’ambassadeur ainsi que la responsabilité du ministère de l’Intérieur, les deux parties travailleront ensemble vers le meilleur objectif.



De son côté, l’ambassadeur Marc E. Knapper s’est dit touché par l’évocation par le vice-ministre Vu Chiên Thang du 10e anniversaire du partenariat intégral Vietnam-Etats-Unis célébré cette année, notant le développement vigoureux des relations bilatérales au cours de la dernière décennie.



Fin mars, le secrétaire général Nguyên Phu Trong s’est entrenu au téléphone avec le président Joe Biden, un entretien long, profond, détaillé et amical sur les relations vietnamo-américaines au cours duquel les deux dirigeants ont échangé et accepté leur invitation de visites mutuelles, a-t-il fait savoir.

Rappelant la coordination entre l’ambassade des Etats-Unis au Vietnam et Washington au retrait du Vietnam de la liste des pays "préoccupants en matière de liberté religieuse" à l’époque où il était conseiller politique d’ambassade à l’ambassade des Etats-Unis au Vietnam en 2004-2007, il s’est dit fier des réalisations obtenues par le Vietnam dans l’amélioration des conditions pour les fidèles religieux.

L’ambassadeur Marc E. Knapper a affirmé que cette liste n’est pas figée mais toujours réévaluée chaque année. Par conséquent, l’ambassade souhaite coopérer pour faire retirer le Vietnam de cette liste.



Bien qu’il n’y ait pas de formule fixe ni de feuille de route pour sortir de cette liste, il y a certaines choses que le gouvernement peut faire pour démontrer l’engagement continu du Vietnam à promouvoir les conditions pour les fidèles et les religions, a-t-il dit.



Le gouvernement américain est très désireux de coopérer avec le Vietnam dans ce domaine, nous n’aimons pas mettre le Vietnam sur la liste de surveillance spéciale, a affirmé le diplomate.



Notant la bonne volonté de l’ambassadeur Marc E. Knapper, le vice-ministre Vu Chiên Thang a exprimé sa conviction que grâce aux efforts des deux parties, le Vietnam sera bientôt retiré de la liste de surveillance spéciale. – VNA