Hanoi (VNA) – Le Vietnam est l’une des 20 destinations les plus appropriées pour le mois de mars, a suggéré le principal magazine de voyage britannique Wanderlust, car adaptée aux longs voyages.

Sa Pa est perchée à 1.600 m d'altitude et la neige recouvre parfois de son blanc manteau les cimes qui l'entourent. Photo : topasiatravel.vn



Les recommandations de Wanderlust se concentrent sur 4 groupes: les voyages de longue durée, la découverte du monde sauvage, la saison des festivals et la saison des fleurs printanières. C’est également une suggestion appropriée car le 15 mars, le Vietnam s’ouvrira pleinement aux touristes internationaux.



Le mois de mars est la période idéale pour partir dans les régions montagneuses du nord du Vietnam. Les températures sont agréables, l’humidité est plus faible et les précipitations sont moindres, permettant aux visiteurs d’explorer sereinement Sa Pa ou Mai Chau, des bourgs riches en groupes ethniques.



Situé à proximité de la frontière chinoise, Sa Pa est une région montagneuse diversifiée qui attire les touristes. Les sentiers menant aux villages de Giang Ta Chai et Lao Chai serpentent le long des champs en terrasses. Les visiteurs doivent engager un guide local pour avoir plus d’occasions de communiquer avec les Mong et les Dao qui vivent ici depuis plus de 200 ans.



À environ 150 km de Hanoi, la vallée de Mai Chau est également considérée comme un choix approprié pour la randonnée. Les touristes ne peuvent pas manquer la visite du village de Lac vieux de 700 ans, dormir dans une maison Thai sur pilotis, boire de l’alcool de riz et manger des spécialités au village de Pom Coong. La plupart des visiteurs restent deux jours et une nuit, mais le trekking dans toute la vallée prend jusqu’à une semaine. – CPV/VNA