Quang Ninh (VNA) - Les touristes pourront trouver un havre de paix au cœur de la baie de Bai Tu Long, province de Quang Ninh (Nord). Il s’agit du village flottant de pêcheurs de Vung Viêng, qui a conservé sa simplicité et sa tranquillité.

Le village flottant de pêcheurs de Vung Viêng à Quang Ninh (Nord). Photo: CVN/VNA

Le village flottant de pêcheurs de Vung Viêng se situe à environ 25 km des côtes. Avec ses paysages sauvages et romantiques, cet endroit est devenu une nouvelle destination prisée dans la baie de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).



Du port de Tuân Châu, les visiteurs peuvent emprunter une navette ou un bateau à grande vitesse (speed boat) pour s’y rendre. C’est ensuite dans une barque en bambou tressé qu’ils exploreront le village et d’autres lieux magiques, notamment les cavernes de Cao et de Luôn. Avec sa vie simple et calme et ses paysages féériques, ce village sera une superbe halte dans votre séjour dans la baie. Sa tranquillité et sa beauté sont appréciées des touristes dès leur arrivée. Ils pourront admirer le paysage époustouflant et faire connaissance avec les habitants vivant essentiellement de la pisciculture.



Un village authentique



Il est en effet possible de s’immerger davantage dans la vie des pêcheurs, de comprendre le fonctionnement du village et même de participer à la pêche. "Le village de Vung Viêng compte environ 115 pêcheurs engagés dans le tourisme. Ils promènent les voyageurs dans leurs barques. Leur revenu moyen est de 3 à 5 millions par mois", a indiqué Tang Van Phiên, chef de la Coopérative du tourisme de Van Chài.

Touristes au village flottant de Vung Viêng. Photo: CVN/VNA

"Afin de coopérer avec les pêcheurs, la coopérative a investi pour confectionner des cages de pisciculture. Les trois premières années, les foyers utilisent les maisons et cages gratuitement. Après, ils devront payer des frais. Cette forme de pisciculture sert au tourisme. Il n’est donc pas permis d’augmenter la superficie. Il faut aussi appliquer des techniques d’élevage scientifique afin de protéger l’environnement", a partagé M. Phiên.



Outre la visite en barque, il vous sera possible de louer des kayaks pour explorer par vous-mêmes les lieux. Le village de Vung Viêng dispose également de logements sur des maisons flottantes. C’est une belle alternative à la nuit sur le bateau de croisière.



D’autres sites à visiter aux alentours



Depuis le village de Vung Viêng, les touristes peuvent également visiter les îles de Mat Quy, de Vân Dôn, la zone de Bay Giêng, la forêt primaire de l’île de Trà Bàn ou les petites plages de Van Gio ou de Ngoc Vung. Ces dernières sont adaptées aux petits groupes de voyageurs.



Du village, il ne vous faudra qu’environ trois heures pour vous rendre à Quan Lan, une île magnifique. Jolis paysages naturels, air frais et ambiance paisible, l’endroit est idéal pour oublier tous les soucis de la vie quotidienne. -CVN/VNA