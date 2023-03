Bà Ria-Vung Tàu (VNA) – La conférence annuelle de l’Organisation de promotion du tourisme pour les villes d’Asie-Pacifique (TPO) pour les membres vietnamiens a eu lieu vendredi 17 mars dans la ville de Vung Tàu, province méridionale de Bà Ria-Vung Tàu, sur le thème "Convergence verte".

Vue de la conférence annuelle de l’Organisation de promotion du tourisme pour les villes d’Asie-Pacifique (TPO), à Vung Tàu. Photo: VNA

Le secrétaire général de la TGO, Woo Kyungha, et les responsables des provinces et villes vietnamiennes de Hô Chi Minh-Ville, Dà Lat, Bac Ninh, Dà Nang, Hanoi, Hai Phong, Long An et Vung Tàu ont assisté à l’événement.Le président du Comité populaire municipal, Hoàng Vu Thanh, a déclaré que l’événement offrait aux participants une opportunité d’explorer en personne les produits touristiques locaux, vulgarisant ainsi les images de la ville dans d’autres villes et provinces et pays d’Asie-Pacifique.Les délégués ont écouté les rapports sur les activités de la TGO, discuté des réunions régionales précédentes et des activités à venir, ainsi que des préparatifs de la 11e réunion du Conseil de la TGO dans la ville sud-coréenne de Jeonju en septembre.Ils ont également examiné le prochain lieu pour les membres vietnamiens lors de la conférence et les projets de promotion touristique des villes membres.Des représentants des villes de Vung Tàu et Dà Lat ont fait des exposés sur la "convergence verte" - le thème officiel de "l’Année du tourisme au Vietnam 2023" avec des efforts pour promouvoir le développement du tourisme durable au Vietnam.Dans le cadre de l’événement, les délégués ont visité des stands présentant des spécialités et des destinations emblématiques de la ville de Vung Tàu.En tant que réseau de villes touristiques de la région Asie-Pacifique, la TPO a été créé lors du 5e Sommet des villes d’Asie-Pacifique (APCS) à Fukuoka, au Japon, en 2002. En 2019, la ville de Vung Tàu a été admise comme son 124e membre. A ce jour, le Vietnam compte huit villes membres de cette organisation. – VNA