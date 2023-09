La ville de Vung Tau, province de Ba Ria-Vung Tau. Photo: diendandoanhnghiep.vn

Ba Ria-Vung Tau (VNA) – La ville de Vung Tau, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), s’affirme de plus en plus comme premier pôle urbain de la région Sud-Est et s’emploie à devenir une ville moderne, durable et un pôle touristique de haute qualité de classe mondiale.



Selon le président du Comité populaire municipal Hoang Vu Thanh, Vung Tau est une localité riche en valeurs culturelles et gastronomiques possédant de beaux paysages et plages pour développer le tourisme. La ville compte plus de 1.300 établissements d'hébergement avec plus de 15.000 chambres, environ 850 restaurants et de nombreux centres de villégiature haut de gamme.



Ses services touristiques typiques sont le tourisme de villégiature, le tourisme d’affaires, le tourisme sportif, l’écotourisme en canoë, le tourisme nautique... De plus, Vung Tau est dotée d'un terrain de golf de 18 trous au centre-ville.



Actuellement, la ville compte 27 projets touristiques dont 19 nationaux cumulant 10.212 milliards de dongs et huit projets étrangers totalisant 5,86 milliards de dollars.



Chaque année, Vung Tau accueille plus de 6 millions de visiteurs. Depuis 2019, la ville est membre à part entière de l’Organisation de promotion du tourisme pour les villes d’Asie-Pacifique (TPO). En 2022, Vung Tau a été la seule localité du Vietnam à remporter à deux reprises consécutives le titre de ville du tourisme propre de l’ASEAN. Le Bureau politique du Parti a promulgué la Résolution No.24 sur les orientations pour faire de Vung Tau un pôle touristique de haute qualité de classe mondiale.



Pour devenir un pôle touristique de classe mondiale, la ville investira de manière proactive dans la modernisation de ses infrastructures de transport et le développement des services touristiques haut de gamme, a déclaré Hoang Vu Thanh.



L'urbanisation va bon train. De nouveaux projets de zones urbaines, de logements, d’infrastructures techniques et sociales sont mis en œuvre, contribuant au changement de la physionomie de la ville. Vung Tau continue aussi de se concentrer sur des percées en matière de planification, de construction, de gestion et de développement urbain intelligent.



La ville prévoit également de mettre en œuvre des projets clés tels que l'autoroute Bien Hoa - Vung Tau, la route provinciale 994, la zone urbaine du 3 février, le parc urbain Bau Trung, le parc Bau Sen, les zones urbaines de Cu Lao Ben Dinh, de Go Gang...



Elle se concentre en outre sur le développement de l'économie verte, de l'économie circulaire et de l'économie numérique. Elle cherche à augmenter la part du secteur des services dans sa structure économique, en particulier les services touristiques, financiers, portuaires et logistiques, a déclaré le président du Comité populaire municipal.



D’ici 2045, Vung Tau devrait devenir une ville industrielle verte, intelligente et moderne et un pôle touristique de haute qualité de classe mondiale, a ajouté le président du Comité populaire municipal.



Selon un rapport du Service provincial du Tourisme, en juillet, la province de Ba Ria-Vung Tau a accueilli 1,4 million de visiteurs dont plus de 405.000 séjournant dans des établissements d'hébergement, soit une hausse respectivement de 24% et de 5% en glissement annuel. Les recettes touristiques sont estimées à 1.528 milliards de dongs, en hausse de 29% sur un an.



Au cours des sept premiers mois, le nombre de visiteurs dans la province a atteint plus de 8,5 millions et les recettes touristiques, de plus de 8.829 milliards de dongs, soit une augmentation de 20% et de 31% par rapport à la même période de l’année dernière.



Jusqu’en juin 2023, Ba Ria-Vung Tau recensait 1.487 établissements d'hébergement et 44 agences de voyages. -VNA