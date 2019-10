Des produits agricoles biologiques locaux présentés en marge de la conférence . Photo: baodaklak.vn

Dak Lak (VNA) – Le Département de la transformation et du développement des marchés des produits agricoles, en collaboration avec le comité populaire provincial, a organisé la semaine dernière à Dak Lak une conférence consacrée à la vulgarisation des politiques sur l’agriculture biologique.

Pham Van Duy, chef du Département de la transformation et du développement des marchés des produits agricoles du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a demandé aux autorités provinciales d’édifier des politiques spécifiques en matière d’agriculture biologique et d’appeler plus d’investissements dans ce domaine.

Actuellement, la superficie consacrée à l’agriculture biologique dans le pays est d’environ 76.600 hectares. Le Vietnam se classe ainsi au 7ème rang en Asie et au 3ème rang parmi les pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Cependant, ce chiffre est modeste, étant donné que le pays dispose d’une surface agricole totale de 26,8 millions d’hectares.

Pour résoudre ces problèmes, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural est en train de consulter des experts et des agriculteurs pour élaborer un projet de développement de l'agriculture biologique au Vietnam pour la période 2020-2030, qui devrait représenter un investissement total de 36.490 milliards de dôngs.

Selon ce projet, la superficie consacrée aux cultures biologiques devra représenter de 1,5 à 3% de la superficie totale des cultures. Les principaux produits agricoles biologiques seront le riz, les légumes, les fruits, les herbes médicinales, le café, le poivre... L’élevage bio sera appliqué sur 400.000 bétails et 20 millions de volailles. -VNA