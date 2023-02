Hanoï (VNA) - Reliant la passion du voyage à la photographie, les voyages photos (Photo tour) sont une "terre fertile" développée et exploitée par les agences de voyage pour répondre aux besoins des touristes.

Photo: Vietnam in Focus - Photo Tours and Workshops.



Possédant des paysages poétiques et lyriques avec toutes sortes de reliefs s’étendant du Nord au Sud, le Vietnam a tous les facteurs favorables pour le développement fort de ce type de voyage.

Les voyages photos sont un mode de voyage pour les touristes passionnés de photographie de voyage, mais également pour ceux souhaitant avoir de belles photos avec l’aide des photographes professionnels. Ils sont souvent organisés pour des petits groupes, jusqu’à 10 personnes au maximum, comprenant des touristes partageant la même passion pour la photographie.

Le complexe voyager de Trang An. Photo: baodautu.vn



Avec ce type de voyage, en plus des services touristiques de base tels que le transport, la restauration, l’hébergement, les achats... les visiteurs ont la chance de découvrir de magnifiques paysages naturels ou des activités quotidiennes des habitants locaux.

Selon des experts, les voyages photos ouvriront de nombreuses perspectives pour l’industrie sans fumée du Vietnam, attirant notamment les photophiles internationaux. Parallèlement, l’image du tourisme vietnamien sera promue auprès d’un grand nombre d’amis nationaux et internationaux à travers des belles images des photographes.

Par conséquent, de plus en plus d’agences de voyages s’intéressent à la création des voyages photos thématiques conformément à chaque destination.

Chez Wondertour, outre les voyages photos de la mémoire destinés aux élèves, étudiants, agences et entreprises, les circuits haut de gamme sont de plus en plus populaires pour les touristes aisés.

"Les voyages photos haut de gamme nécessitent un processus de préparation minutieux avec beaucoup d’articles, le nombre de touristes est inférieur à dix personnes. Les prix sont généralement deux ou trois fois plus cher qu’un circuit normal. C’est la raison pour laquelle le tourisme photographique est plus pointilleux", a fait remarquer Le Cong Nang, PDG de Wondertour. –VNA