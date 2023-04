Hung Yên (VNA) – Dans la province de Hung Yên, à environ 54 km au sud-est de Hanoi, se trouve la pagode Chuông au sein du complexe de site national spécial de Phô Hiên. Elle est célèbre pour son architecture unique et ses statues anciennes.

La pagode Chuông est bien belle dans sa quiétude. Photo: CTV

Construit au XVe siècle sous la dynastie des Lê postérieurs (1428-1789), puis restauré en 1707, l’édifice se trouve dans le quartier de Hiên Nam, ville de Hung Yên, province éponyme. Il était destiné à accrocher une cloche, dont le son pouvait s’entendre à des dizaines de kilomètres. C’est pour cette raison que la pagode se nomme Chuông (Cloche).

On y accède par un portique à triple entrées dont les angles de la toiture sont relevés en bec de sabot. L’édifice comprend la salle des cérémonies, celle dédiée au culte des bonzes fondateurs, le sanctuaire principal, celui des Déesses-Mères et le pavillon abritant la cloche.

La salle des cérémonies est ornée de bas-reliefs datant de la dynastie des Lê postérieurs. Les lanternes sont décorées de motifs d’animaux sacrés (dragon, licorne, tortue et phoenix). Deux sculptures en pierre en forme de lionceaux ornent l’entrée. Puis, on traverse un pont à trois travées en pierre qui enjambe les bassins Mat Rông (Yeux de dragon).

Après une grande cour dallée de briques de Bat Tràng, on emprunte un chemin pavé de pierres pour atteindre la maison des cérémonies.

Un haut lieu de pèlerinage

Le couloir d'arrhats. Photo: NLD

Dans le sanctuaire principal, on admire des statues de Bouddha dont certaines réalisées en argile datent du XVIe siècle ainsi que dix tableaux symbolisant les dix lieux d’épreuves qu’il faut franchir en enfer. Dans le couloir à droite de la pagode, se trouve une stèle en pierres précieuses, symbolisant le ciel et la terre.

Avec ses valeurs historiques, culturelles et architecturales, la pagode Chuông a été reconnue en 1992 comme relique artistique et architecturale par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et est devenue une attraction touristique populaire.

“Je suis venue visiter la pagode Chuông plusieurs fois. Elle combine un lieu sacré et de beaux paysages”, confie Thu Hoa, une touriste de Hung Yên.

Cette pagode attire un grand nombre de visiteurs et de bouddhistes le 1er jour et le 15e jour du mois lunaire. C’est l’adresse incontournable du tourisme culturel et spirituel de la province de Hung Yên.

Son calme et sa sérénité attirent beaucoup de bouddhistes de la région désireux de trouver un lieu de prière adéquat. La visite de la pagode est aussi une expérience touristique incontournable, permettant aux voyageurs d’en savoir plus sur les pratiques spirituelles vietnamiennes, tout en admirant une vue à couper le souffle ! – CVN/VNA