Hanoi (VNA) - Une exposition en ligne présentant l’Indochine des merveilles a été lancée par le Centre national des archives n°1.

L’exposition emmène les visiteurs dans un train virtuel au départ de la gare de Hanoi. Source : archives.org.vn

L’exposition, inaugurée samedi 9 juillet, se compose de trois sections mettant en valeur les merveilles du pays, ses plages et ses montagnes.



Sont exposés des images et des documents sur les attractions touristiques célèbres construites par les Français dans trois pays indochinois - Vietnam, Laos et Cambodge - depuis le 19e siècle, à savoir Sa Pa, Tam Dao, Ba Vi dans le Nord du Vietnam; Bà Na, Bach Ma, Dà Lat dans le Centre du Vietnam; Bockor au Cambodge ; et Parksong au Laos.