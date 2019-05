Hô Chi Minh-Ville (VNA) - En mai, dans le cadre de Taste of Australia (Goût de l'Australie), le consulat général d'Australie organisera le Voyage culinaire et viticole australien de 13h00 à 16h00 dimanche 19 mai au Park Hyatt Saigon. L'événement mettra en vedette plus de 20 établissements vinicoles australiens.

Vins et plats australiens. Photo: CVN

À travers les distributeurs présents, les invités pourront déguster de délicieux vins australiens, tout en apprenant plus sur leur culture. Tandis que les amateurs de vin pourront en apprendre davantage sur les meilleures régions viticoles d’Australie et sur les cépages uniques des maîtres œnologues lors d'ateliers spécialisés.Certains des meilleurs produits australiens de qualité supérieure, notamment la viande, les fromages, les macadamias et les desserts, figureront également à la carte, se mariant à merveille avec les vins proposés.Le prix du billet inclue la dégustations de vins, de nourritures et l'entrée aux ateliers dédiés à l'éducation du vin. Les billets sont au prix de 200.000 dôngs (uniquement pour les adultes de plus de 18 ans) et sont en vente à l’hôtel Park Hyatt Saigon et dans les caves Red Apron.Un nombre limité de billets sera également disponible à l'achat le jour même. Tous les profits de cet événement seront reversés à KOTO au Vietnam.Pour plus d'informations sur cet événement et bien d'autres sur tout le Vietnam en mai, visitez la page Facebook Taste of Australia: https://www.facebook.com/tasteofaustralia.vn.Pour plus d'informations sur KOTO https://www.koto.com.au/about-koto. – CVN/VNA