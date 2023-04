Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Le Vovinam est l’une des disciplines officielles des 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32) prévus en mai prochain au Cambodge. Lors de ce tournoi, la sélection vietnamienne est déterminée à obtenir de meilleurs résultats avec sept médailles d’or, a déclaré Ngo Ba Huy du Département général de l’éducation physique et des sports.

Pour se préparer bien à ce tournoi, la sélection vietnamienne de Vovinam s’est réunie aux centres d’entraînement et de compétitions sportives à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville depuis le début de l’année.

Lors des SEA Games 31, parmi 15 ensembles de médailles, le Vietnam a décroché six médailles d’or et s’est classé au premier rang.

En mars dernier, le Vietnam a fini à la deuxième place du classement général par nations des Championnats d’Asie du Sud-Est de vovinam 2023 considérés comme un tournoi avant les SEA Games, avec 9 médailles d’or et 11 d’argent.

Lors des 31e SEA Games organisés par le Vietnam l'année dernière, sept pays, à savoir le Myanmar, le Cambodge, le Laos, l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam, se sont disputés les médailles du Vovinam.

Le secrétaire général de la Fédération de Vovinam du Vietnam, Nguyen Binh Dinh, a déclaré que la présence du Vovinam aux 31e Jeux et aux prochains 32e Jeux au Cambodge est l'une des bonnes chances de promouvoir les arts martiaux traditionnels vietnamiens dans le monde.

S’agissant des plans ce sport, le président de la Fédération du Vovinam du Vietnam, Mai Huu Tin, a indiqué que le Vietnam organisera des Championnats mondiaux de Vovinam en novembre prochain et le congrès de la Fédération mondiale du Vovinam aura lieu cette année.

En outre, le Vietnam vise également à remplir les dossiers pour la reconnaissance du Vovinam en tant que patrimoine culturel immatériel. La Fédération du Vovinam du Vietnam compte de construire une Académie internationale de Vovinam à Ho Chi Minh-Ville dans l’avenir, a-t-il ajouté.

Dans le cadre des efforts visant à développer le Vovinam, la Fédération du Vovinam du Vietnam cherchera à mobiliser la Fédération des sports d’Asie du Sud-Est (Southeast Asian Games Federation) et d’autres pays de la région et la Thaïlande, pays hôte des SEA Games 33, pour continuer d’inclure cet art martial dans le programme de ce tournoi.

Jusqu'à présent, Vovinam est présent dans plus de 70 pays et territoires, attirant des millions de pratiquants et continue à se développer. Vovinam est un produit culturel spécial des Vietnamiens. -VNA