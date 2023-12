Les délégés la 12e Conférence de l’ASEAN sur l’inspection du travail en Indonésie (Photo : https://indonesiaexpat.id/)

Jakarta, 6 décembre (VNA) - La 12e Conférence de l'inspection du travail de l'ASEAN, sur le thème « Protection de la main-d'œuvre des travailleurs migrants par le contrôle du travail», s'est ouverte le 5 décembre à Bali, en Indonésie.Le secrétaire général du ministère indonésien de la Main-d'œuvre, Anwar Sanusi, a déclaré que le forum démontrait l'engagement des pays membres de l'ASEAN à assurer la protection des travailleurs migrants par le biais du contrôle du travail.Bien que des engagements aient été pris pour protéger les travailleurs migrants dans l'ASEAN, les problèmes restent complexes, comme le travail forcé et les salaires impayés, a-t-il déclaré.La conférence constitue un tournant dans les efforts de l'ASEAN de promouvoir et assurer les droits des travailleurs migrants, a souligné Anwar Sanusi.Selon le responsable, la conférence s'est concentrée sur les discussions liées aux politiques, à l'application des normes du travail et aux défis de contrôle dans la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants.Il a déclaré qu'il existe de nombreuses opportunités de collaboration pour faire avancer l'agenda de la protection des travailleurs migrants.La conférence de deux jours a vu la participation de représentants des pays membres de l'ASEAN, du Secrétariat de l'ASEAN, du Conseil des syndicats de l'ASEAN (ATUC), de la Confédération des employeurs de l'ASEAN (ACE), du Projet Alfa, de l'Internationale pour les Migrations (OIM), de l’Association internationale de l'inspection du travail (IALI) et de l’Organisation internationale du travail (OIT).- VNA