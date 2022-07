Les drapeaux nationaux des deux pays. Photo: Katadata



Jakarta (VNA) – La 4e réunion du Comité de coopération Vietnam – Indonésie aura lieu du 19 au 21 juillet à Jakarta, en vue de resserrer les liens dans plusieurs domaines et de donner des orientations pour promouvoir davantage la coopération dans les temps à venir.

L’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông, a fait cette déclaration à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le ministre des Affaires étrangères (AE), Bui Thanh Son, effectuera une visite officielle en Indonésie sur l’invitation de son homologue indonésienne, Retno L.P. Marsudi. Les deux ministres des AE co-présideront cette 4e réunion, a informé Ta Van Thông.

La visite prochaine du chef de la diplomatie vietnamienne en Indonésie et sa coprésidence de la 4e réunion de ce Comité se dérouleront dans le contexte d'évolutions compliquées de la situation internationale et régionale, de l'épidémie de COVID-19, du conflit entre la Russie et l’Ukraine qui ont des impacts négatifs sur la politique mondiale et les relations économiques, dont celles entre le Vietnam et l'Indonésie, a-t-il souligné.

Aussi cette visite en Indonésie du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son s'avère-t-elle très importante, car elle contribuera à démontrer la haute détermination des deux parties à maintenir l'échange de délégations et les mécanismes de coopération, à renforcer les relations, surtout après 2 ans de pandémie de Covid-19, a indiqué le diplomate vietnamien.

Cette visite montrera également l'importance du Vietnam dans le développement de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique avec l'Indonésie, et son soutien à l'Indonésie en tant que président du G20 cette année ainsi que de l'ASEAN en 2023, a-t-il insisté.

Sur la base des relations d'amitié traditionnelle de 67 ans, l’ambassadeur Ta Van Thông s’est déclaré convaincu que cette 4e réunion consoliderait et renforcerait davantage le partenariat stratégique entre les deux pays, d’intérêt commun, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et à la promotion de la coopération dans la région et dans le monde.

Elle créera une forte dynamique et une motivation pour promouvoir davantage les potentiels et avantages de chacun pour porter le partenariat stratégique Vietnam - Indonésie à une nouvelle hauteur. -VNA