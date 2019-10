Cao Bang (VNA) - Le mois d’octobre, c’est la période des festivités à la chute d’eau de Ban Giôc, dans le district de Trùng Khanh, province de Cao Bang. Le centre de villégiature Saigon - Ban Giôc est le lieu idéal pour découvrir ce site majestueux et la riche vie culturelle locale.

La chute d’eau de Ban Giôc à Cao Bang (Nord). Photo : Saigontourist

Ce mois-ci, le centre de villégiature Saigon - Ban Giôc prend part au Festival du tourisme de la chute d’eau de Ban Giôc 2019, avec pour objectif de faire connaître au monde ce lieu magnifique, un des plus beaux du pays, tout en proposant des circuits de découverte des diverses facettes culturelles de cette région montagneuse du Nord-Est.



Pour l’occasion, de nombreux programmes promotionnels sont proposés. En outre, les clients sont invités à profiter de programmes spectaculaires, comme hát then (then, en dialecte de ces minorités ethniques, signifie le Ciel). Considéré comme un chant divin que les génies auraient enseigné au commun des mortels, il est depuis longtemps une pratique religieuse et culturelle des ethnies Tày, Nùng et Thai des montagnes du Nord. La tradition Tày veut qu’il ne se pratique que lors de grands événements ou lors de rites solennels pour invoquer la paix, les esprits et de bonnes récoltes.



Pour une bonne démonstration de hát then, il faut absolument un bon đàn tính (luth à long manche dont la caisse de résonnance est constituée d’une demi-calebasse séchée). Ce mois-ci, le centre de villégiature Saigon - Ban Giôc prend part au Festival du tourisme de la chute d’eau de Ban Giôc 2019, avec pour objectif de faire connaître au monde ce lieu magnifique, un des plus beaux du pays, tout en proposant des circuits de découverte des diverses facettes culturelles de cette région montagneuse du Nord-Est.Pour l’occasion, de nombreux programmes promotionnels sont proposés. En outre, les clients sont invités à profiter de programmes spectaculaires, comme hát then (then, en dialecte de ces minorités ethniques, signifie le Ciel). Considéré comme un chant divin que les génies auraient enseigné au commun des mortels, il est depuis longtemps une pratique religieuse et culturelle des ethnies Tày, Nùng et Thai des montagnes du Nord. La tradition Tày veut qu’il ne se pratique que lors de grands événements ou lors de rites solennels pour invoquer la paix, les esprits et de bonnes récoltes.Pour une bonne démonstration de hát then, il faut absolument un bon đàn tính (luth à long manche dont la caisse de résonnance est constituée d’une demi-calebasse séchée).

Le centre de villégiature Saigon - Ban Giôc. Photo : Saigontourist

Le centre de villégiature Saigon - Ban Giôc, relevant du voyagiste Saigontourist, se trouve à proximité de la chute d’eau de Ban Giôc. Il apporte aux touristes des expériences inoubliables à deux pas de la frontière chinoise. Le centre de villégiature Saigon - Ban Giôc, relevant du voyagiste Saigontourist, se trouve à proximité de la chute d’eau de Ban Giôc. Il apporte aux touristes des expériences inoubliables à deux pas de la frontière chinoise.

Le Saigon - Ban Giôc s’étend sur 31,15 ha, et dispose de 53 chambres joliment décorées, de restaurants, salles de conférences capables d’accueillir plus de 200 clients avec au menu des plats asiatiques et européens en plus des spécialités locales. Il s’agit du premier centre de villégiature de standing quatre étoiles de la province de Cao Bang. Il arbore un style moderne combinant harmonie des paysages et des cultures ethniques locales.



Haute de 30 m, la chute d’eau se fracasse sur de la roche calcaire. Au milieu, un espace couvert d’arbres divise la rivière en trois cours d’eau. L’eau est transparente avec deux rives très arborées, où se cache la magnifique grotte Nguom Ngao longue de trois kilomètres. Ici, le climat est tempéré, avec quatre saisons bien définies. Il fait en moyenne de 25 à 28°C l’été et 16-17°C l’hiver.



Les touristes peuvent découvrir les cultures Tày et Nùng, et le soir, faire des feux de camp au pied de la cascade. En plus, le Saigon - Ban Giôc organise des circuits touristiques dans différents sites de Cao Bang comme la zone des vestiges de Pac Bo, le ruisseau Lénine, le lac Thang Hen, entre autres, des démonstrations de hát then et de danses des ethnies locales, des cérémonies de culte à la pagode Truc Lâm Ban Giôc… – CVN/VNA