Hanoï (VNA) - Vo Van Thuong, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV), permanent du secrétariat, en visite de travail au Laos, a travaillé le 19 juillet avec la compagnie Star Telecom, une coentreprise entre le groupe des télécommunications de l'Armée (Viettel) du Vietnam et la compagnie Lao Asia Telecom du Laos.

Vo Van Thuong offre le cadeau à un représentant de de Star Telecom. Photo : VNA

Vo Van Thuong a apprécié les contributions de Star Telecom au Laos. Cette entreprise est en effet un modèle de coopération, d'investissement et d'affaires entre le Vietnam et le Laos, et est d'ailleurs très appréciée par la partie lao, a-t-il estimé.

Le Vietnam et le Laos entretiennent une relation spéciale et unique au monde, une relation de grandiose amitié, de solidarité particulière et de coopération intégrale cultivées par des générations de dirigeants et d'habitants des deux pays, a affirmé M. Vo Van Thuong.

Vo Van Thuong souhaite que les officiers et les soldats de Star Telecom valorisent ces relations particulières et exemplaires, en continuant de promouvoir les résultats obtenus en matière de coopération et d'investissement au Laos.

Auparavant, dans la soirée du 18 juillet, Vo Van Thuong avait assisté à un programme artistique louant les relations Vietnam-Laos. -VNA