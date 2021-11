Photo d'illustration.



Hanoï (VNA) - L'Administration nationale du tourisme du Vietnam a officiellement lancé une campagne intitulée "Vivre pleinement au Vietnam" pour accueillir à nouveau les touristes internationaux à Quang Ninh, Quang Nam, Da Nang et Nha Trang (Khanh Hoa), Phu Quoc (Kien Giang).

La campagne démarre à un moment opportun, après que le Vietnam a été choisi aux World Travel Awards (WTA) 2021 comme la principale destination touristique d'Asie. Les WTA a également reconnu la baie d'Ha Long, site du patrimoine de l'UNESCO dans la province de Quang Ninh, comme une attraction touristique de premier plan en Asie.

La vieille ville de Hoi An (province de Hoi An), un autre patrimoine de l'UNESCO remporte régulièrement des prix mondiaux du tourisme. Tandis que l'île de Phu Quoc (province de Kien Giang) est une étoile montante du tourisme vietnamien, la ville de Nha Trang (province de Khanh Hoa) et celle de Da Nang sont toujours deux destinations balnéaires exceptionnelles.

La vieille ville de Hoi An. Photo: VNA



Le Vietnam ouvre ses portes aux voyageurs entièrement vaccinés venus de 72 pays ayant un certificat de vaccination ou de rétablissement du COVID-19 et un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures avant le départ.

Le Vietnam est prêt à accueillir à nouveau des amis internationaux. Tout ce que les voyageurs internationaux doivent faire maintenant, c'est simplement demander un visa et réserver un séjour auprès d'une agence de voyages pour vivre pleinement au Vietnam. -VNA